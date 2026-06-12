Un equipo científico del CONICET descubrió los restos fósiles de una nueva especie de reptil gigante en la provincia de La Rioja. El animal habitó la Tierra hace 237 millones de años, mucho antes de la aparición de los grandes dinosaurios carnívoros. Este espécimen fue bautizado con el nombre científico de Shakajlura riojanensis.

La investigación fue realizada por especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). El equipo estuvo integrado por profesionales de La Plata, La Rioja y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los resultados del estudio fueron publicados en la revista científica internacional Papers in Palaeontology.

¿Cómo es el nuevo reptil encontrado de hace millones de años?

Shakajlura riojanensis medía seis metros de longitud corporal y poseía un cráneo de sesenta centímetros de largo. El reptil pertenecía al grupo Paracrocodylomorpha, que reúne a cuadrúpedos y parientes lejanos de los cocodrilos modernos.

Este animal fue uno de los principales depredadores terrestres de su época dentro del ecosistema.

Los científicos determinaron que el maxilar de este reptil era completamente liso y carecía de ornamentaciones óseas. Su hocico recto y la forma de su mandíbula lo diferencian de otros depredadores contemporáneos conocidos. Estas características anatómicas únicas permitieron clasificarlo como un nuevo género y especie.

El hallazgo en la Rioja fue marcado por el CONICET.

Cómo fue el descubrimiento

El descubrimiento se logró durante campañas paleontológicas realizadas en los años 2017 y 2018 . Los investigadores hallaron las piezas fósiles en la Formación Chañares, ubicada dentro del Parque Nacional Talampaya. El terreno preservó los restos durante millones de años gracias a sus condiciones geológicas.

El equipo extrajo diferentes partes del esqueleto del animal durante las excavaciones en el suelo riojano. Se recuperaron fragmentos óseos del cráneo, elementos de la cintura y piezas del sector postcraneal. Los análisis posteriores confirmaron que los huesos pertenecían a un ejemplar adulto de una especie desconocida.

La importancia de la ciencia

Este hallazgo es el primer registro de un reptil paracrocodilomorfo descrito en la República Argentina desde el año 1997. Los fósiles de este grupo de animales son muy escasos a nivel mundial y difíciles de encontrar. El trabajo permite comprender mejor cómo estaban conformados los ecosistemas durante el Período Triásico.

La Formación Chañares representa una ventana de interés científico global para el estudio de la evolución biológica. El trabajo de los investigadores locales ayuda a reconstruir el origen de los mamíferos, dinosaurios y cocodrilos actuales. El descubrimiento posiciona a la paleontología nacional como un referente en el estudio del pasado de la Tierra.