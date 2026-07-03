Uno de los servicios de tren más significativos del país realizará su retorno, permitiendo atravesar todo el territorio nacional. Se trata del Tren 25 de Mayo, una formación ferroviaria adaptada para ofrecer servicios sociales, sanitarios, educativos, culturales y recreativos .

La formación estuvo en estado de abandono durante varios años en la localidad de Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán.

Tren 25 de Mayo: qué recorrido hará la formación ferroviaria

El Ministerio de Capital Humano impulsó un profundo proceso de recuperación y puesta en valor de la formación ferroviaria.

El Ministerio de Capital Humano impulsó un profundo proceso de recuperación y puesta en valor de la formación ferroviaria. Gobierno Argentino

De esta manera, el tren inició su recorrido por la provincia de Chaco el 1 de junio y se trasladará por las estaciones de Hermoso Campo, General Pinedo, Campo Largo, Sáenz Peña y Resistencia hasta este 3 de julio.

Se trata de vagones dotados de consultorios médicos, oficinas para trámites, entre otros.

Descubre los 11 vagones adaptados que ofrecen servicios comunitarios y sanitarios

Se prevén 11 vagones adaptados para ofrecer prestaciones en los ámbitos sanitarios, sociales, educativos y culturales.

Entre los servicios disponibles se encuentran: