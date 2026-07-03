Confirmado y oficial | Declaran feriado el jueves 23 de julio y todos estos trabajadores tendrán un día más de descanso en Perú.

El calendario de julio trae una noticia esperada para los trabajadores peruanos. El Gobierno confirmó que el jueves 23 de julio será feriado nacional, en el marco de una serie de fechas conmemorativas que se extienden hasta fin de mes.

Por qué se conmemora esta fecha

El 23 de julio se celebra el Día de la Fuerza Aérea del Perú, una jornada que rinde homenaje a la institución encargada de la defensa del espacio aéreo nacional.

El Gobierno de Perú confirmó que el jueves 23 de julio será feriado nacional, en el marco de una serie de fechas conmemorativas que se extienden hasta fin de mes. Shutterstock

La fecha también recuerda al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, considerado el máximo héroe de la aviación peruana. Quiñones murió en 1941 durante el conflicto con Ecuador, al dirigir su aeronave contra una posición enemiga tras ser alcanzado por fuego antiaéreo.

Este feriado fue incorporado al calendario oficial mediante la Ley N.° 31822. A diferencia de un día no laborable, un feriado nacional implica la suspensión general de actividades y el derecho a descanso remunerado, sin necesidad de compensar horas.

Un mes cargado de días libres

Julio no se agota en esta fecha. El calendario peruano suma, además:

Lunes 27 de julio : día no laborable compensable para el sector público (Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM)

Martes 28 de julio : feriado por el aniversario de la Independencia del Perú

Miércoles 29 de julio: feriado por la Gran Parada y Desfile Militar

Para los trabajadores estatales, la combinación de estas fechas con el fin de semana arma un descanso de hasta cinco días consecutivos.

Si bien se trata de un feriado propio del calendario peruano, la noticia también interesa en otros países sudamericano: julio es temporada alta de consultas sobre feriados en toda la región, y muchos turistas que viajan a Perú por placer o trabajo ajustan sus planes según estas fechas.

En este contexto, conviene tener presente que el esquema de descansos no coincide con el calendario de otras regiones, algo clave para quien programe una escapada o gestione trámites binacionales durante julio.