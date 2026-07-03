Tras años de abandono, esta provincia volverá a tener un tren clave para la producción y el turismo del área.

Tras de años sin un sistema ferroviario de pasajeros en la zona, Mendoza dio inicio formal a una de las obras de infraestructura más grandes de la última década en la provincia.

De qué se trata el Tren de Cercanías del Este

El proyecto conectará los departamentos de Junín, San Martín, Maipú y Luján de Cuyo con el Gran Mendoza, a través de un moderno servicio ferroviario de pasajeros.

La traza original estaba pensada para 33 kilómetros, pero terminó ampliada a 45 kilómetros, con un total de 19 paradas. El recorrido llegará hasta Chacras de Coria, en Luján de Cuyo, donde empalmará con el Metrotranvía.

Según fuentes oficiales, la inversión supera $219 mil millones. La construcción está a cargo de la empresa CEOSA, que también operará el servicio durante los próximos 15 años .

El material rodante llegará de la mano del fabricante chino CRRC Tangshan, que proveerá tres formaciones cero kilómetro conocidas como “triplas”, con capacidad para más de 500 pasajeros cada una.

Qué cambia para los vecinos del Este mendocino

El impacto directo alcanzaría a cientos de miles de personas en la región. Entre los beneficios más destacados:

Reducción de los tiempos de viaje entre el Este provincial y el Gran Mendoza.

Menor dependencia del transporte automotor particular.

Pago del pasaje mediante tarjeta SUBE , igual que el resto del transporte público mendocino.

Potencial impulso al turismo enológico, ya que el recorrido llega a zonas de bodegas en Luján de Cuyo.

Tras de años sin un sistema ferroviario de pasajeros en la zona, comenzaron las obras en Mendoza. El Constructor

Las autoridades estiman que el servicio podría estar operativo hacia mediados de 2027, aunque los plazos de obras de esta escala suelen sufrir ajustes.

Para una provincia que llevaba décadas sin un sistema ferroviario de pasajeros propio, la obra representa un cambio estructural en la forma de moverse entre el Este mendocino y la capital provincial.