El dólar blue hoy viernes 3 de julio cotiza a 1505 para la compra y $ 1525 para la venta.

El paralelo subió $ 85 en el sexto mes del año (5,94%). Desde que arrancó 2026, no obstante, acumula una baja de $ 5 (finalizó 2025 a $ 1530 para la venta).

Por su parte, el dólar oficial hoy viernes 3 de julio cotiza a $ 1460 para la compra y $ 1510 para la venta en las pantallas del Banco Nación, en la cuarta rueda de la semana.

La divisa cerró junio con un incremento de 4,6% (ganó $ 70 en el mes), triplicando al incremento de mayo (había sumado $ 25 culminando a $ 1430). Además, supera por $ 30 al valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1963 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar mayorista cotiza a $ 1457,10 para la compra y $ 1507 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1809,35.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante junio los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,1% correspondiente al dato del IPC de mayo.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el jueves la entidad adquirió u$s 25 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 11.302 millones en 99 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 48.004 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy viernes 3 de julio

El dólar blue hoy viernes 3 de julio cotiza a $ 1505 para la compra y $ 1515 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1460 $ 1510 Dólar Blue $ 1505 $ 1525 Dólar Mayorista $ 1457,10 $ 1507 Dólar MEP $ 1528,80 $ 1530 Dólar CCL $ 1573,70 $ 1577,60

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este viernes 3 de julio

El dólar CCL o dólar cable hoy viernes 3 de julio se consigue a $ 1573,70 para la compra y $ 1577,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este viernes 3 de julio

El dólar MEP hoy viernes 3 de julio cotiza a $ 1528,80 para la compra y $ 1530 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy viernes 3 de julio

El dólar oficial hoy viernes 3 de julio cotiza a $ 1510 para la venta. Banco por banco, los precios son:

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.455,000 1.505,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.455,000 1.505,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.445,000 1.505,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.460,000 1.510,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.458,500 1.513,500 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.445,000 1.505,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.465,000 1.515,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.465,000 1.505,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 1.460,000 1.510,000 BRUBANK S.A.U. 1.440,000 1.498,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.455,000 1.505,000 BANCO MACRO S.A. 1.450,000 1.510,000 BANCO PIANO S.A. 1.460,000 1.505,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.455,000 1.505,000

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