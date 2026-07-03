Argentina y Cabo Verde se enfrentarán este viernes 3 de julio, desde las 19, por los 16avos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el Hard Rock Stadium, Miami.

La Selección llega como favorita tras cerrar una fase de grupos perfecta y vencer 3-1 a Jordania en su último partido.

Enfrente estará Cabo Verde, que clasificó como segundo del Grupo H por detrás de España, luego de igualar sin goles ante Arabia Saudita y ahora buscará dar la sorpresa para avanzar a los octavos de final.

Ambas selecciones buscarán la victoria para lograr su pase a octavos de la Copa del Mundo, donde se cruzarán con el ganador del encuentro entre Egipto y Australia.

Seguí la corbertura minuto a minuto de El Cronista.

La posible formación de la Selección argentina ante Cabo Verde A horas del partido, algunos futbolistas argentinos parten con grandes posibilidades de ser titulares ante Cabo Verde. Entre los que muy probablemente integren el equipo titular se encuentran el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, el defensor Lisandro Martínez y el trío de mediocampistas que ganó el Mundial de Qatar 2022, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul. El astro Lionel Messi empezaría como titular, mientras que su acompañante es otra de las grandes preguntas de Scaloni: Julián Álvarez o Lautaro Martínez, el debate eterno del 9. El puesto del cuarto volante es el que está en duda, con dos nombres muy potables: Thiago Almada o Nicolás Paz, que debutó ante Jordania con la albiceleste. De esta forma, el once probable sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Historial entre Argentina y Cabo Verde: un duelo sin antecedentes El historial entre argentinos y caboverdianos no tiene antecedentes, por lo que se inaugurará con este encuentro entre sí en el Mundial 2026. Nunca antes se habían enfrentado ni en amistosos ni en torneos oficiales, lo que suma un condimento extra a este cruce de 16avos de final, donde ambos equipos escribirán la primera página de una historia compartida. (260627) -- DALLAS, 27 junio, 2026 (Xinhua) -- Jugadores de Argentina posan para una fotografía grupal previo al partido del Grupo J de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Jordania, celebrado en el Estadio Dallas, en Dallas, Estados Unidos, el 27 de junio de 2026. (Xinhua/Cheng Min) (jg) (vf) Fuente: XinHua Cheng Min