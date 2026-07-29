Descubrió que pagaba un préstamo de un millón que nunca pidió.

Una mujer de 40 años denunció haber sido víctima de una presunta estafa luego de descubrir que, desde hacía más de un año, se le descontaba dinero de su cuenta para pagar un préstamo que asegura no haber solicitado.

El hecho ocurrió en la ciudad de Añatuya, en Santiago del Estero, y quedó bajo investigación judicial tras la denuncia presentada por la damnificada en la Comisaría Comunitaria N.º 41.

Cómo descubrió el préstamo que nunca había solicitado

Según relató en la denuncia, la mujer, de apellido Lazarte, cobra una pensión no contributiva a través de un banco provincial. Al acercarse a retirar su haber, advirtió que todos los meses se debitaban $72.982 de su cuenta, aunque desconocía el motivo de ese descuento.

Ante la situación, decidió presentarse en la entidad bancaria para solicitar explicaciones. Allí le informaron que figuraba como beneficiaria de un préstamo por $1.000.000, que habría sido tramitado el 13 de junio de 2025 mediante un cajero automático.

De acuerdo con la información brindada por el banco, el crédito debía cancelarse en 48 cuotas mensuales de $72.982. Para ese momento, la mujer ya había abonado 13 cuotas, pese a sostener que nunca realizó esa gestión ni autorizó a otra persona a hacerlo en su nombre.

Cómo descubrió el préstamo que nunca había solicitado.

Qué respuesta le dio el banco tras el reclamo

Luego de conocer la existencia del préstamo, la mujer solicitó más información para intentar determinar quién había efectuado la operación o acceder a pruebas que permitieran esclarecer el caso.

Sin embargo, aseguró que desde la entidad le indicaron que debía realizar primero una denuncia policial para que pudiera iniciarse una investigación formal.

Además, siempre según su presentación, le explicaron que las cámaras de seguridad instaladas en los cajeros automáticos conservan las grabaciones solo por un período aproximado de cuatro meses, por lo que las imágenes correspondientes al día en que se habría gestionado el préstamo ya no estarían disponibles.

Qué respuesta le dio el banco tras el reclamo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La investigación judicial por la presunta estafa

Como parte de la causa, la denunciante informó que aportará los resúmenes de su cuenta bancaria para acreditar los descuentos mensuales.

Por disposición de la fiscal María Florencia Garzón, se ordenó incorporar esa documentación al expediente y remitir las actuaciones a la Unidad Fiscal correspondiente. El objetivo será determinar si existió una maniobra fraudulenta, establecer cómo se originó el préstamo y definir las eventuales responsabilidades.