Si encuentras esta multa en el parabrisas, no escanees el código QR: así funciona la nueva estafa en la que están cayendo todos

Los ciberdelincuentes han encontrado una nueva forma de engañar a los conductores. En esta ocasión, utilizan falsas multas de tráfico colocadas en los parabrisas de los vehículos para convencer a las víctimas de escanear un código QR que conduce a una página fraudulenta. Las autoridades ya investigan el caso y piden extremar las precauciones.

La advertencia llegó después de que un ciudadano detectara irregularidades en una supuesta sanción de estacionamiento y decidiera avisar a la Policía Local antes de realizar cualquier pago. Gracias a esa sospecha, se descubrió un intento de fraude que imitaba con gran detalle la imagen oficial de las autoridades.

¿Cómo funciona la estafa de las falsas multas con código QR?

El método consiste en colocar una supuesta denuncia de tráfico en el parabrisas de vehículos estacionados. El documento reproduce la imagen corporativa de la Policía Local y presenta información que busca generar confianza, como una calle específica, la fecha y la hora de la presunta infracción.

Representación creada con IA - El Cronista

Además, incorpora firmas falsas de agentes y un código QR que invita al conductor a pagar la multa de forma inmediata. Sin embargo, al escanearlo, la víctima accede a una página web fraudulenta diseñada para robar datos personales y bancarios mediante una técnica conocida como phishing.

Este tipo de fraude aprovecha la preocupación de los conductores por resolver cuanto antes una posible sanción. La apariencia oficial del documento aumenta las posibilidades de que la víctima actúe sin verificar primero la autenticidad de la multa.

¿Qué hacer si encuentras una multa sospechosa en tu vehículo?

La Policía Local ha recomendado no escanear el código QR bajo ninguna circunstancia si aparece un documento de estas características en el parabrisas del coche. En lugar de ello, aconseja contactar directamente con las autoridades para confirmar si la sanción es auténtica.

También resulta importante comprobar cualquier multa únicamente a través de los canales oficiales de la administración correspondiente y desconfiar de documentos que soliciten pagos inmediatos mediante enlaces o códigos QR.

Hasta el momento solo se ha detectado un caso, aunque la investigación ya quedó en manos de la Policía Nacional, que trabaja para identificar a los responsables de este intento de estafa. Mientras tanto, las autoridades insisten en que la mejor herramienta para evitar caer en este fraude es actuar con cautela y verificar siempre la autenticidad de cualquier notificación antes de facilitar datos personales o realizar un pago.