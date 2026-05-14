Mucha atención con las nuevas formas de estafas, en especial con las personas más vulnerables de la casa, este es un caso testigo de la usuaria de TikTok Montserrat Gallado quien relató que un familiar cercano le envió 2,500 dólares a su cuenta de PayPal sin previo aviso. Según contó, el hombre aseguró que necesitaba que ella guardara el dinero para evitar gastarlo antes de comprar unos boletos de avión. Después de varias conversaciones telefónicas, el familiar le pidió devolver el dinero, pero no a PayPal, sino mediante Mercado Pago. La mujer aceptó porque él argumentó que la plataforma original “le cobraba comisión”, sin imaginar que terminaría atrapada en una disputa bancaria internacional. Días más tarde, PayPal notificó a Montserrat que debía devolver los 2,500 dólares porque la operación original estaba siendo reclamada. La situación se agravó cuando el familiar comenzó a comportarse “muy hostil”, mientras ella intentaba demostrar que únicamente había reenviado dinero que consideraba legítimo. La modalidad conocida como “estafa puente” ocurre cuando una persona recibe dinero en una plataforma digital y luego lo reenvía mediante otra aplicación bancaria o billetera virtual. En el caso relatado por Montserrat Gallado, el familiar habría utilizado PayPal para enviar fondos y posteriormente pidió recibirlos por Mercado Pago. Según explicó la usuaria, ChatGPT le ayudó a entender que posiblemente se trataba de un reclamo fraudulento donde ella terminó siendo utilizada como intermediaria financiera involuntaria. La afectada comenzó a sospechar cuando PayPal insistió en que el dinero debía devolverse, pese a que ella presentó capturas donde aparecía el mismo correo electrónico asociado tanto a PayPal como a Mercado Pago. Aun así, la plataforma continuó investigando el caso. Montserrat explicó que logró comprender mejor el esquema gracias a herramientas digitales y consultas externas. Su experiencia encendió alertas sobre la vulnerabilidad de personas adultas mayores y jubilados, quienes muchas veces confían plenamente en familiares o conocidos sin identificar señales de manipulación financiera. La mujer aseguró que envió pruebas detalladas a PayPal para demostrar que el dinero había sido reenviado al mismo usuario que originalmente realizó la transferencia. Sin embargo, la plataforma finalmente cerró el caso favoreciendo al reclamante que denunció la operación bancaria como desconocida. Según relató, PayPal determinó que ella debía asumir la deuda de 2,500 dólares. La usuaria lamentó que, pese a demostrar conversaciones y transferencias, terminó responsabilizada económicamente mientras atraviesa una situación de desempleo y dificultades financieras personales. Especialistas en seguridad financiera recomiendan nunca reenviar dinero recibido inesperadamente mediante otra plataforma distinta a la original, incluso si quien lo solicita es un familiar cercano o una persona de confianza. La experiencia compartida por Montserrat Gallado se viralizó porque expone cómo un fraude aparentemente simple puede terminar en deudas millonarias. Expertos recuerdan que las estafas digitales evolucionan constantemente y que la prevención sigue siendo la principal herramienta para evitar pérdidas económicas graves.