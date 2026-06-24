Las Cataratas del Iguazú constituyen uno de los destinos más emblemáticos y frecuentados de Argentina por turistas provenientes de diversas partes del mundo.

No obstante, lo que pocos conocen es que existió una civilización que habitó la región mucho antes de que Cristóbal Colón arribara a América, según un reciente descubrimiento.

Eduardo Apolinaire, arqueólogo y antropólogo, lideró el equipo del Conicet de la Universidad de La Plata. En este sentido, relató acerca de la investigación realizada en las proximidades de ríos y arroyos de la ciudad misionera.

¿De qué manera hallaron la civilización antigua en las Cataratas del Iguazú?

La investigación en el Parque Nacional Iguazú dio inicio en 2019 en barrancas de ríos, arroyos y en el monte. Se constató la existencia de lugares donde se ven eras de tiempo, lo que llevó a descubrir una área “repleta de material”.

Asimismo, el especialista mencionó: “Tuvimos la suerte de recuperar restos de carbón muy antiguos”, haciendo alusión al hallazgo que evidenciaba la práctica de fuego en dicha ubicación.

Gracias a pruebas con carbono 14, se logró determinar la antigüedad de este descubrimiento, observándose “sitios que son de hace 500 años, previos a la conquista, muy cercano a la época en que Alvar Núñez arribó a las Cataratas".

Lo más sorprendente de esta investigación fueron ciertos elementos que se encontraron a gran profundidad y que podrían datar de hasta hace 6.000 años.

Civilización en Iguazú: herramientas, caza y cultura guaraní

Apolinaire detalló que esta civilización utilizaba fragmentos de piedras como herramientas cortantes. También se encontraban restos de animales carbonizados que constituían su alimentación y maderas que empleaban como combustibles en la región del arco de las Cataratas del Iguazú.

A su vez, se descubrieron puntas de flecha, hachas y cuchillos con antigüedad de entre 2.000 y 4.000 años, correspondientes a grupos de cazadores. Se considera que estos grupos utilizaban los ríos para desplazarse con mayor eficiencia a través de la selva misionera.

Asimismo, existían rastros de los pueblos guaraníes de hace 2.000 años. Estos pueblos no solo se dedicaban a la caza y pesca, sino que también producían sus alimentos mediante el cultivo, practicaban la alfarería y habitaban en aldeas.