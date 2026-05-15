Un grupo de arqueólogos egipcios y dominicanos descubrió una antigua estatua de mármol que podría mostrar el verdadero rostro de la faraona Cleopatra. El descubrimiento arqueológico en las Ruinas de Taposiris Magna brinda nuevas pistas a los expertos sobre la vida y el legado de Cleopatra VII. Durante años, Taposiris Magna o Templo de Osiris atrajo la atención de expertos, ya que se pensaba que podría albergar la tumba de Cleopatra VII y su amante, Marco Antonio. Las excavaciones en el sector sur del templo mostraron un tesoro de artefactos del periodo ptolemaico tardío, incluyendo un hallazgo que podría validar la relevancia histórica del sitio. Entre los objetos más relevantes hallados en esta misión arqueológica se encuentra una estatua de mármol blanco que representa a una mujer con una corona real. Los arqueólogos sugieren que esta figura podría ser una representación de Cleopatra VII por el estilo del objeto y los iconos presentes en la escultura. Asimismo, se descubrió un notable busto de piedra caliza que muestra a un rey con un tocado, el cual era característico de los faraones de Egipto. El comunicado del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto informó sobre nuevos hallazgos que amplían la comprensión de la época ptolemaica. Estos son El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto confirmó que la misión continuará su trabajo en la zona con el fin de desenterrar más secretos del antiguo templo y explorar su posible vínculo con el reinado de Cleopatra VII. Este hallazgo también reaviva el interés por la vida y el legado de la última reina del Antiguo Egipto. Los arqueólogos, por su parte, esperan desvelar más secretos que podrían transformar nuestra comprensión de este periodo histórico. Además de los hallazgos mencionados, los arqueólogos descubrieron inscripciones jeroglíficas que podrían ofrecer información sobre rituales y prácticas funerarias de la época, lo que enriquecería aún más el contexto histórico de Cleopatra. Este descubrimiento sugiere que Taposiris Magna no solo fue un centro religioso, sino también un importante sitio de enterramiento para la élite ptolemaica. Por otro lado, se ha iniciado un proyecto de conservación para proteger los artefactos encontrados, asegurando que futuras generaciones puedan estudiar y apreciar la rica herencia cultural de Egipto. Los expertos esperan que estos esfuerzos también atraigan a más turistas interesados en la historia antigua de la región.