El geólogo Maximiliano Rocca descubrió una anomalía geográfica en aguas cercanas a las Islas Malvinas, un hallazgo que podría generar un cambio histórico. Este descubrimiento se origina del interés de otro científico por un área geográfica particular.

El primer avance se registró en 2002, cuando el especialista investigaba un fenómeno circular que existía desde hace millones de años. Este interés surgió a partir de un artículo del técnico Michael Rampino, quien planteaba que esta anomalía podría ser un cráter de impacto.

¿Cuál fue el descubrimiento asombroso en las Islas Malvinas que podría cambiar el rumbo de la historia?

13 años después del hallazgo original, el geólogo Jaime Báez Presser brindó a Rocca acceso a una base de datos con mapas magnéticos. El primer indicio fue un plano de anomalías gravimétricas en Islas Malvinas, creado en 1997 por el Servicio Geológico Minero de Argentina (SEGEMAR), que mostraba una estructura circular en el noroeste del archipiélago.

La formación subacuática, denominada “Cráter de Impacto Malvinas”, se asemeja al cráter de Chicxulub en la península de Yucatán, México. Su estructura tiene un diámetro cercano a 250 kilómetros y presenta la forma de un plato hondo.

El descubrimiento de Rocca sobre el cráter en Malvinas y la falta de apoyo financiero

En 2002, Rocca halló el artículo de Rampino, científico de la Universidad de Nueva York, que proponía que la estructura submarina cerca de las Islas Malvinas podría ser un cráter de impacto.

Tras descubrir el mapa de anomalías gravimétricas de las Malvinas, creado por el SEGEMAR en 1997, el investigador contactó a geólogos británicos. A pesar de algunos avances y su búsqueda constante, el especialista en suelos nunca obtuvo el apoyo financiero necesario para realizar una perforación en la zona que le permitiera investigar más a fondo el fenómeno.

Tras descubrir el mapa de anomalías gravimétricas de las Malvinas, creado por el SEGEMAR en 1997, el investigador contactó a geólogos británicos.

¿El cráter de Rocca y su posible vínculo con la extinción masiva de hace 252 millones de años?

Rocca indica que este cráter podría haberse formado hace 252 millones de años, coincidiendo con una extinción masiva conocida como “Gran mortandad”, donde se extinguió el 90% de las especies marinas y el 70% de las especies terrestres. Además, el científico a cargo de la investigación fallida explicó que la formación presenta dos características que coinciden con el impacto de un asteroide o cometa gigante:

Su anillo de valores gravimétricos positivos de 250 kilómetros de diámetro que rodea un centro con energía magnética negativa.

de valores gravimétricos positivos de 250 kilómetros de diámetro que rodea un centro con energía magnética negativa. Su anomalía visiblemente positiva en el campo magnético, que Rocca llamó “Rosa de las Malvinas” por su representación en los mapas similar a la de los vientos que indican los puntos cardinales.

Colaboración internacional para estudiar el descubrimiento de Rocca

El hallazgo de Rocca podría cambiar la comprensión de la historia geológica de la región. Investigadores de diferentes países han mostrado interés en colaborar para estudiar más a fondo esta anomalía.