Un hallazgo arqueológico extraordinario en el centro de Montevideo -Uruguay- está transformando nuestra percepción sobre la vida colonial en el Río de la Plata.

Los restos encontrados no solo proporcionan información sobre el pasado: revelan cómo era realmente la vida de los primeros pobladores de Uruguay y explican por qué el agua era tan valiosa en ese periodo.

Lo que inicialmente comenzó como una instalación de un ascensor en el Museo Histórico Cabildo de Montevideo se transformó en uno de los descubrimientos más significativos de la región.

Los restos encontrados no solo proporcionan información sobre el pasado: revelan cómo era realmente la vida de los primeros pobladores de Uruguay. (Fuente: Archivo)

Origen de la vida: el hallazgo que lo transformó todo

La arqueóloga Nicol de León, que lideró la investigación, indicó que el hallazgo comprende “una serie de estructuras de diversas épocas así como objetos de la época colonial y de la fase inicial de la independencia” de Uruguay.

Durante las obras de instalación de un ascensor para optimizar la accesibilidad del museo, los trabajadores encontraron algo inesperado: estructuras arqueológicas coloniales perfectamente preservadas en el subsuelo.

Descubre lo que revela el pasado a través de objetos desenterrados

Los objetos desenterrados ofrecen un panorama fascinante de la vida cotidiana:

Botellas de vidrio de diversas épocas.

de diversas épocas. Balas y proyectiles que refuerzan la narrativa de conflictos históricos.

que refuerzan la narrativa de conflictos históricos. Pipas para fumar utilizadas por los habitantes.

utilizadas por los habitantes. Restos óseos que ofrecen datos sobre la dieta.

que ofrecen datos sobre la dieta. Estructuras arquitectónicas de variados períodos históricos.

el hallazgo comprende “una serie de estructuras de diversas épocas así como objetos de la época colonial y de la fase inicial de la independencia” de Uruguay. (Fuente: Archivo)

Hallan posible fuente de agua colonial única mientras continúan las excavaciones

El hallazgo más fascinante es lo que los arqueólogos especulan que podría tratarse de una antigua fuente de agua colonial. A pesar de que las labores de excavación persisten, esta edificación presenta atributos que la diferencian notablemente.

¿Por qué el agua tenía tanta relevancia en el Montevideo de la época colonial?

La historiadora Ana Ribeiro , viceministra de Educación y Cultura de Uruguay, argumentó que “el agua fue siempre un problema para Montevideo” por una razón muy concreta: " Montevideo era una ciudad amurallada . En situaciones de conflicto, la ciudad permanecía completamente aislada y dependía exclusivamente de sus fuentes internas de agua".

El desafío radicaba en que el agua no era abundante, lo que convertía cada fuente en un recurso estratégico fundamental para la sobrevivencia de la población.

Interés científico por hallazgos coloniales en Montevideo

Ribeiro reveló un dato fascinante: no todas las aguas eran idénticas. “Las aguas del oeste tenían prestigio de ser las mejores” y existía una verdadera “leyenda urbana” acerca de ciertas fuentes.

Una de las más reconocidas era la fuente inaugurada por Luis Mascareñas, uno de los primeros colonos de Montevideo, de la cual se afirmaba que poseía propiedades especiales para la salud.

¿Será esta la fuente hallada en el Cabildo? Los arqueólogos se encuentran realizando tareas para confirmarlo.

Un equipo de investigadores realiza análisis en los restos encontrados. La información podría cambiar el entendimiento de la historia urbana de Montevideo y su desarrollo cultural.La comunidad se muestra entusiasta por el hallazgo. Se planea una exhibición especial en el museo para que el público pueda ver de cerca estos sorprendentes descubrimientos.

Según De León, los objetos y estructuras hallados “nos hablan de la vida, de cómo era la ciudad, Montevideo, desde la época colonial hasta 1800 y tanto”.