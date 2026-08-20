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Tras el aumento de las tarifas en Buenos Aires, es importante al momento de usar los electrodomésticos tener en cuenta que muchos tienen un consumo fantasma o “vampiro”, lo que significa que aun estando apagados requieren de energía eléctrica.
Por ese motivo, es conveniente desconectarlos de la corriente cuando no estén en uso para tener un consumor esponsable y evitar sorpresas en las facturas de fin de mes.
¿Cuál es el electrodoméstico que más luz consume cuando está apagado?
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México explicó que algunos de los dispositivos que más consumen son los siguientes:
- Aires acondicionados
- Computadoras y laptops
- Televisores
- Hornos de microondas
- Consolas de videojuegos
- Equipos de sonido
- Impresoras
- Cargadores
- Cafeteras
- Reproductores de DVD o Blu-ray
- Teléfonos inalámbricos
- Dispensadores eléctricos de agua
Si bien hoy en día los electrodomésticos están diseñados para tener un consumo eficiente, existen ciertos aparatos como los televisores smart que consumen energía cuando están apagados y conectados a la corriente.
Este dispositivo tiene un consumo fantasma alto debido a que mantiene diversas funciones en segundo plano como las actualizaciones de software y la conexión a internet.
A su vez, cuenta con funciones como la de encendido rápido en el modo de espera. Según información publicada por TCL, el aparato consume entre 0,5 y 3 vatios por cada hora, factor que multiplicado por los días del mes resulta relevante.
¿Qué electrodomésticos consumen más energía apagados?
Por otro lado, desde la Agencia Internacional de la Energía recalcaron que el consumo “fantasma” puede representar entre el 5% y el 10% de todo el gasto mensual del hogar.
En la misma línea, el Laboratorio Lawrence Berkely del Departamento de Energía de Estados Unidos publicó la lista de los 10 artefactos que más energía consumen cuando están apagados:
- Decodificador y caja de televisión por cable
- Laptop
- Minicomponente de música
- Computadora de escritorio
- Cafetera
- Consolas de videojuegos
- Televisores
- Microondas
- Teléfono inalámbrico
- Cargador de celular
¿Cuáles son los electrodomésticos que más luz consumen?
Para tener un consumo responsable de la energía es importante considerar cuáles son los dispositivos que más luz consumen. Los que más energía requieren prendidos son:
- Aire acondicionado
- Estufas eléctricas
- Secadora
- Horno eléctrico
- Cocina eléctrica
- Lavarropas
- Heladera
- Lavavajillas
- Televisor
- Notebook