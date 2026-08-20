Tras el aumento de las tarifas en Buenos Aires, es importante al momento de usar los electrodomésticos tener en cuenta que muchos tienen un consumo fantasma o “vampiro”, lo que significa que aun estando apagados requieren de energía eléctrica .

Por ese motivo, es conveniente desconectarlos de la corriente cuando no estén en uso para tener un consumor esponsable y evitar sorpresas en las facturas de fin de mes.

¿Cuál es el electrodoméstico que más luz consume cuando está apagado?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México explicó que algunos de los dispositivos que más consumen son los siguientes:

Aires acondicionados

Computadoras y laptops

Televisores

Hornos de microondas

Consolas de videojuegos

Equipos de sonido

Impresoras

Cargadores

Cafeteras

Reproductores de DVD o Blu-ray

Teléfonos inalámbricos

Dispensadores eléctricos de agua

Si bien hoy en día los electrodomésticos están diseñados para tener un consumo eficiente, existen ciertos aparatos como los televisores smart que consumen energía cuando están apagados y conectados a la corriente.

Este dispositivo tiene un consumo fantasma alto debido a que mantiene diversas funciones en segundo plano como las actualizaciones de software y la conexión a internet.

Algunos electrodomésticos tienen consumos aún apagados. Generado con IA.

A su vez, cuenta con funciones como la de encendido rápido en el modo de espera. Según información publicada por TCL, el aparato consume entre 0,5 y 3 vatios por cada hora, factor que multiplicado por los días del mes resulta relevante.

¿Qué electrodomésticos consumen más energía apagados?

Por otro lado, desde la Agencia Internacional de la Energía recalcaron que el consumo “fantasma” puede representar entre el 5% y el 10% de todo el gasto mensual del hogar.

En la misma línea, el Laboratorio Lawrence Berkely del Departamento de Energía de Estados Unidos publicó la lista de los 10 artefactos que más energía consumen cuando están apagados:

Decodificador y caja de televisión por cable

Laptop

Minicomponente de música

Computadora de escritorio

Cafetera

Consolas de videojuegos

Televisores

Microondas

Teléfono inalámbrico

Cargador de celular

¿Cuáles son los electrodomésticos que más luz consumen?

Para tener un consumo responsable de la energía es importante considerar cuáles son los dispositivos que más luz consumen. Los que más energía requieren prendidos son: