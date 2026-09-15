Oficial y confirmado | El Gobierno ofrece ayudas de hasta 450 euros para cambiar la lavadora, nevera o lavavajillas: cómo acceder (foto: ChatGPT)

Los hogares de España residentes en Canarias pueden acceder desde este 15 de septiembre a nuevas ayudas para cambiar electrodomésticos, dentro del Plan Renove impulsado por el Gobierno autonómico.

El programa ofrece descuentos que oscilan entre 70 y 450 euros por electrodoméstico, dependiendo del aparato adquirido, su eficiencia energética y la situación económica de la persona beneficiaria.

En concreto, las ayudas alcanzan hasta 250 euros con carácter general y pueden elevarse hasta 450 euros para personas en situación de vulnerabilidad. El Ejecutivo canario destina 1,6 millones de euros exclusivamente a financiar estos bonos.

El Plan Renove permite sustituir frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, secadoras y placas de inducción por equipos de mayor eficiencia energética. Además, cada persona podrá renovar hasta cinco electrodomésticos durante la vigencia del programa.

Quién puede acceder a las ayudas de hasta 450 euros

El programa establece dos modalidades. Los consumidores con carácter general pueden obtener descuentos de hasta 250 euros, mientras que las personas consideradas vulnerables pueden acceder a cuantías reforzadas de hasta 450 euros por aparato.

Para acreditar la situación de vulnerabilidad será necesario presentar alguno de los documentos aceptados por el programa: un certificado de vulnerabilidad, una factura que demuestre que el solicitante es beneficiario del bono social eléctrico o una resolución de concesión del Ingreso Mínimo Vital.

En los dos últimos casos, la documentación deberá tener una antigüedad máxima de tres meses en el momento de realizar el registro.

El importe concreto también dependerá del tipo de electrodoméstico que se sustituya y de su clasificación energética, por lo que no todas las compras recibirán automáticamente los 450 euros máximos.

Cómo solicitar el bono para cambiar la lavadora, nevera o lavavajillas

Uno de los requisitos fundamentales es solicitar el bono antes de comprar el nuevo electrodoméstico. La plataforma del Plan Renove comenzó a funcionar este 15 de septiembre para que las personas interesadas puedan registrarse y tramitar la ayuda.

Una vez concedido, el bono tendrá una vigencia de 15 días y deberá canjearse en alguno de los establecimientos adheridos. Si transcurre ese plazo sin que se realice la compra, perderá su validez y el dinero reservado podrá volver a ponerse a disposición de otros solicitantes.

El descuento se aplicará directamente en el momento de la compra. De esta manera, el beneficiario abonará únicamente el precio final del electrodoméstico después de restar el importe correspondiente de la ayuda.

La operación deberá completarse con la retirada del electrodoméstico antiguo, que será gestionado mediante el circuito autorizado para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Oficial y confirmado | El Gobierno ofrece ayudas de hasta 450 euros para cambiar la lavadora, nevera o lavavajillas: cómo acceder (foto: ChatGPT) ChatGPT

Hasta cuándo se pueden pedir las ayudas para electrodomésticos

El Plan Renove de Electrodomésticos de Canarias 2025-2026 cuenta con una inversión pública total de dos millones de euros, de los cuales 1,6 millones se destinan directamente a los bonos.

La campaña está prevista hasta el 15 de diciembre de 2026, aunque su continuidad dependerá de la disponibilidad de fondos. Esto significa que las ayudas podrían agotarse antes si se consume el presupuesto asignado.

Los fondos se distribuyen inicialmente entre las distintas islas, mientras que la plataforma permite consultar tanto los comercios adheridos como los electrodomésticos incluidos y la disponibilidad presupuestaria.

Además del ahorro para los hogares, el Gobierno de Canarias busca fomentar la sustitución de aparatos antiguos por equipos de mayor eficiencia, reducir el consumo eléctrico y garantizar el reciclaje adecuado de los electrodomésticos retirados.