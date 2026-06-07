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Los fideos a la carbonara son uno de los platos más típicos de Italia. Versiones con crema, cebolla o incluso champiñones se volvieron habituales, pero muchos insisten en que la carbonara original tiene pocos ingredientes, una técnica precisa y ninguna concesión.
La receta auténtica nació en la región de Lazio y se apoya en una combinación tan simple como contundente: pasta, guanciale, huevo, queso pecorino y pimienta negra.
Ingredientes para realizar una auténtica carbonara italiana
Según la tradición romana, estos son los únicos ingredientes aceptados:
- Pasta seca (spaghetti o rigatoni)
- Guanciale (mejilla de cerdo curada) o panceta para reemplazar.
- Yemas de huevo
- Queso rallado
- Pimienta negra recién molida.
No lleva crema de leche, manteca ni ajo. Tampoco panceta ahumada, ya que se prepara con guanciale, que aporta una grasa más suave y profunda. La cremosidad no proviene de ningún lácteo, sino de la emulsión entre el huevo, el queso y el calor justo de la pasta.
El secreto de la carbonara está en la técnica. El huevo no se cocina al fuego. La mezcla de yemas y queso se incorpora con la sartén fuera de la hornalla, aprovechando el calor residual de la pasta y un poco de su agua de cocción.
Paso a paso, cómo se prepara
En primer lugar, hervir la pasta en abundante agua con sal hasta que quede al dente, cortar el guanciale o la panceta en tiras o cuadraditos y dorarlo en una sartén sin aceite, a fuego medio, hasta que quede crujiente y haya soltado su grasa.
Batir las yemas con el queso y mucha pimienta negra, escurrir la pasta y mezclarla con el guanciale (fuera del fuego) y, luego, incorporar la mezcla de huevo y queso, revolviendo rápido.
Para terminar, agregar, si hace falta, un poco de agua de cocción para lograr la textura correcta. Se sirve de inmediato, con más queso y pimienta por encima.