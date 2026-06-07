Los fideos a la carbonara son uno de los platos más típicos de Italia. Versiones con crema, cebolla o incluso champiñones se volvieron habituales, pero muchos insisten en que la carbonara original tiene pocos ingredientes, una técnica precisa y ninguna concesión.

La receta auténtica nació en la región de Lazio y se apoya en una combinación tan simple como contundente: pasta, guanciale, huevo, queso pecorino y pimienta negra .

Ingredientes para realizar una auténtica carbonara italiana

Según la tradición romana, estos son los únicos ingredientes aceptados:

Pasta seca (spaghetti o rigatoni)

Guanciale (mejilla de cerdo curada) o panceta para reemplazar.

Yemas de huevo

Queso rallado

Pimienta negra recién molida.

No lleva crema de leche, manteca ni ajo. Tampoco panceta ahumada, ya que se prepara con guanciale, que aporta una grasa más suave y profunda. La cremosidad no proviene de ningún lácteo, sino de la emulsión entre el huevo, el queso y el calor justo de la pasta.

El secreto de la carbonara está en la técnica. El huevo no se cocina al fuego. La mezcla de yemas y queso se incorpora con la sartén fuera de la hornalla, aprovechando el calor residual de la pasta y un poco de su agua de cocción.

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Paso a paso, cómo se prepara

En primer lugar, hervir la pasta en abundante agua con sal hasta que quede al dente, cortar el guanciale o la panceta en tiras o cuadraditos y dorarlo en una sartén sin aceite, a fuego medio, hasta que quede crujiente y haya soltado su grasa.

Batir las yemas con el queso y mucha pimienta negra, escurrir la pasta y mezclarla con el guanciale (fuera del fuego) y, luego, incorporar la mezcla de huevo y queso, revolviendo rápido .

Para terminar, agregar, si hace falta, un poco de agua de cocción para lograr la textura correcta. Se sirve de inmediato, con más queso y pimienta por encima.