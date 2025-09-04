¿Conviene comer una banana después de cenar? La ciencia explica sus múltiples beneficios

Es sabido que una de las frutas más consumidas es la banana. ¿Por qué? Es rica, práctica y aporta grandes beneficios para la salud. Incluso, es la mejor aliada para los deportistas, ya que provee una buena fuente de azúcares "rápidas".

Sumado a ello, los especialistas también recomiendan ingerir esta fruta después de cenar. Es que, este hábito, puede ser más que un simple gusto o capricho : la ciencia respalda la práctica de comer una banana "de postre" por los múltiples beneficios que aporta a la salud.

Por qué conviene comer una banana después de cenar

Comer una banana luego de cenar aporta carbohidratos y también es rica en vitamina C, B6, potasio, hierro y magnesio. Además de sus beneficios nutricionales, esta fruta tiene un efecto positivo en la calidad del sueño, gracias a su contenido de triptófano (aminoácido esencial).

Según la Universidad de Extremadura, el triptófano ayuda a inducir el sueño, especialmente en personas que sufren de desórdenes del ritmo circadiano.

Los beneficios de comer banana después de cenar

Descubierto como agente hipnótico en los años 70, tal como detalla un estudio en la revista Enfermería Global, el triptófano fue objeto de numerosas investigaciones que demuestran su capacidad para mejorar el descanso nocturno.

Además, este aminoácido, también presente en la leche, es crucial para la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. A medida que envejecemos, la producción de melatonina disminuye, dificultando el descanso .

Además, el triptófano promueve la producción de serotonina, un neurotransmisor que mejora el estado de ánimo y regula tanto el sueño como la digestión , lo que convierte a la banana en una excelente alternativa para consumir antes de acostarse.

Beneficios de comer banana

Esta fruta ofrece una amplia variedad de beneficios para la salud:

Rica en potasio : esencial para el buen funcionamiento del corazón, los músculos y los nervios . Además, ayuda a regular la presión arterial .

: esencial para el buen funcionamiento del . Además, ayuda a . Mejora la digestión : su alto contenido de fibra promueve una digestión saludable y previene el estreñimiento .

: su alto contenido de fibra promueve una . Regula el estado de ánimo: al estimular la producción de serotonina, la banana contribuye a mejorar el estado de ánimo y a reducir el estrés .