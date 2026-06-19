Desastre en el mundo animal: para salvarlo de la extinción acabaron con 6000 de los pingüinos más pequeños del mundo.

Lo que comenzó como una iniciativa destinada a recuperar una especie amenazada terminó convirtiéndose en uno de los casos más debatidos por especialistas en conservación. El objetivo era garantizar la supervivencia del demonio de Tasmania, un animal que durante miles de años quedó restringido a la isla australiana del mismo nombre tras desaparecer del territorio continental.

Ante la amenaza de una enfermedad contagiosa que redujo drásticamente sus poblaciones, los responsables del programa optaron por trasladar ejemplares a una isla cercana para crear una reserva protegida. Sin embargo, el crecimiento de estos depredadores generó un fuerte impacto sobre la fauna nativa, alterando el equilibrio ecológico de manera inesperada.

La reintroducción que terminó afectando a miles de pingüinos

La experiencia comenzó con la liberación de menos de treinta ejemplares en la isla María, ubicada frente a las costas de Tasmania, Australia. Durante los primeros años, los resultados parecían exitosos: la población aumentó rápidamente y permitió crear una reserva libre de la enfermedad que afectaba a la especie.

Las antiguas colonias de pingüinos pequeños no lograron recuperarse (Fuente: Wikimedia Commons). Wikimedia Commons

No obstante, a medida que los demonios se multiplicaron, comenzaron a ejercer una intensa presión sobre aves marinas que no estaban preparadas para convivir con estos cazadores. Entre las principales víctimas aparecieron los pingüinos azules, considerados los más pequeños del planeta, cuyas colonias sufrieron un colapso que terminó con miles de ejemplares y aproximadamente 3.000 parejas reproductoras.

Cómo intentaron frenar la crisis ambiental en la isla

La situación también afectó a otras aves que anidaban en el suelo, obligándolas a modificar comportamientos desarrollados durante generaciones. Algunos estudios registraron incluso intentos de nidificación en zonas elevadas para escapar de la acción de los depredadores, una señal del profundo cambio que atravesaba el ecosistema.

Tras años de advertencias por parte de científicos y organizaciones ambientales, las autoridades decidieron intervenir para controlar el número de demonios de Tasmania presentes en la isla. La población fue reducida y estabilizada en niveles considerados compatibles con la capacidad del territorio.

Aunque las investigaciones recientes muestran que estos animales comenzaron a diversificar su alimentación y contribuyen al control de especies invasoras, las antiguas colonias de pingüinos pequeños no lograron recuperarse, convirtiendo al proyecto en un ejemplo de los riesgos que pueden surgir incluso en iniciativas diseñadas para proteger la biodiversidad.