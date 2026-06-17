Robó un pony pero quiso venderlo y lo encontraron: lo había publicado en Marketplace.

En esta noticia Las redes sociales volvieron a ser clave para resolver un robo de animales

Un insólito caso de abigeato tuvo lugar en Mendoza, donde un hombre terminó detenido después de intentar comercializar un pony que había sido denunciado como robado. Lo que parecía una operación sencilla terminó convirtiéndose en la principal pista para que los investigadores lograran ubicar al animal y avanzar sobre el sospechoso.

La pesquisa tomó impulso cuando los efectivos detectaron que un ejemplar con características similares a las denunciadas estaba siendo ofrecido en una plataforma de compra y venta online. A partir de esa información comenzaron distintas tareas de seguimiento que permitieron reconstruir el recorrido del animal.

Con los datos reunidos, la Justicia autorizó un allanamiento en una vivienda de San Rafael. Durante el procedimiento, personal de la Policía Rural localizó un pony que coincidía con la descripción aportada por el propietario y procedió a su recuperación.

Además del secuestro del animal, los investigadores detuvieron al presunto responsable y confiscaron un teléfono celular que será sometido a peritajes para determinar si existen más elementos vinculados a la causa.

El animal permanece en un sitio especial para su resguardo (Fuente: Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza). Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza

Las redes sociales volvieron a ser clave para resolver un robo de animales

Tras el operativo, el pony fue trasladado a un predio habilitado para su resguardo mientras continúan las actuaciones judiciales. Allí permanecerá bajo supervisión hasta que se definan los pasos procesales correspondientes.

El caso recordó otro episodio ocurrido recientemente en Misiones, donde un caballo desaparecido fue recuperado luego de que su dueño lo reconociera en una publicación realizada a través de redes sociales. Esa observación permitió iniciar una investigación que terminó con la localización del equino y su restitución.