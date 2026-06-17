El mundo comenzó la cuenta regresiva para uno de los acontecimientos astronómicos más impactantes de los últimos años. El próximo 12 de agosto de 2026 se producirá un eclipse solar total que oscurecerá el cielo en pleno día durante aproximadamente 2 minutos y 18 segundos en algunas regiones privilegiadas del planeta, un fenómeno que no se observaba con estas características en ciertos territorios desde hace más de un siglo.

La expectativa es enorme entre expertos, observatorios y turistas, ya que el eclipse ofrecerá una oportunidad única para investigaciones científicas y para contemplar uno de los espectáculos naturales más impresionantes del Sistema Solar. En algunos puntos de observación, la Luna cubrirá completamente el Sol, generando una oscuridad repentina que hará parecer que llegó la noche en cuestión de minutos.

¿Dónde se verá el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026?

El eclipse solar total podrá apreciarse en su máxima expresión desde zonas muy específicas del planeta. Los territorios privilegiados para observar la totalidad del fenómeno serán Groenlandia, el extremo occidental de Islandia y varias regiones del norte de España.

La península ibérica se convertirá en uno de los principales focos de atención mundial porque será uno de los pocos lugares habitados donde la Luna cubrirá por completo el disco solar. Entre las provincias españolas con mejores condiciones para la observación figuran áreas de Galicia, Castilla y León, Aragón, el País Vasco y la isla de Mallorca.

Mientras tanto, millones de personas en otras regiones podrán disfrutarlo de forma parcial. El fenómeno también será visible en buena parte de Europa, sectores del norte de América y algunas zonas del oeste de África.

Tras 100 años, se aproxima el eclipse solar total del año: el día se convertirá en noche en 2 minutos. ChatGPT - creada con IA

¿Por qué este eclipse solar total es considerado histórico?

La importancia del eclipse radica en varios factores. Uno de ellos es que algunos de los lugares donde podrá observarse en totalidad no registraban un evento de estas características desde hace más de 100 años.

Además, la duración de la fase total permitirá a los científicos estudiar la corona solar, analizar cambios en la atmósfera terrestre y recopilar información valiosa sobre la interacción entre el Sol y nuestro planeta.

Para miles de aficionados a la astronomía, también será una ocasión irrepetible para capturar fotografías y videos de alta calidad de uno de los fenómenos más fascinantes de la naturaleza.

¿Se podrá ver el eclipse solar total desde Colombia?

No. Colombia no estará dentro de la franja de totalidad del eclipse, por lo que los colombianos no podrán observar cómo la Luna cubre completamente el Sol desde el territorio nacional.

Sin embargo, los interesados podrán seguir la transmisión en vivo que realizarán observatorios, agencias espaciales y centros científicos internacionales. Estas emisiones suelen ofrecer imágenes de alta definición desde los puntos donde el fenómeno alcanza su máximo esplendor.

Además, los expertos recomiendan estar atentos a la programación especial que suelen preparar medios de comunicación y plataformas digitales para este tipo de eventos astronómicos.

¿Qué es la llamada tríada de eclipses que comenzará en 2026?

El eclipse del 12 de agosto de 2026 marcará el inicio de una secuencia excepcional de fenómenos astronómicos conocida como la “tríada de eclipses”.

El segundo evento llegará el 2 de agosto de 2027 y tendrá una duración aún más impresionante, cercana a los seis minutos en algunas regiones. Posteriormente, en enero de 2028, se producirá un eclipse anular, caracterizado por el famoso “anillo de fuego” que aparece cuando la Luna no alcanza a cubrir completamente el Sol.