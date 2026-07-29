En el mundo de la biología y la conservación, pocas noticias resultan tan emocionantes como el redescubrimiento de una especie que se creía extinta. Estos hallazgos recuerdan la vastedad y el misterio que aún envuelven a la biodiversidad global, así como la importancia de los esfuerzos de conservación.

En este contexto es que existen animales que desaparecen del mapa y que los biólogos dan por perdidos para siempre. El jaguar en Honduras parecía ser uno de ellos. Durante más de una década, ningún avistamiento confirmado había registrado la presencia del gran felino en la Sierra de Merendón.

Hasta que el 6 de febrero de 2026, una cámara trampa instalada en un bosque de alta montaña captó lo que los zoólogos llevaban años esperando: un jaguar macho joven, caminando entre la niebla a 2.200 metros de altitud. El animal ha sido bautizado informalmente como el “jaguar de las nubes”.

El jaguar de las nubes que fue avistado en Honduras. Panthera-Honduras

Cuáles son las características y singularidades de este animal

Lo que hace singular al hallazgo no es solo el tiempo transcurrido sin registros, sino el lugar donde ocurrió. Los jaguares son animales de tierras bajas. Su rango habitual de movimiento se sitúa por debajo de los 1.000 metros de altitud, donde las condiciones son más favorables para un depredador de su tamaño.

Encontrarlo en un bosque nublado de montaña es un comportamiento atípico que los zoólogos todavía no han explicado del todo.

Una posibilidad es que el animal estuviera explorando nuevo territorio. Otra, que simplemente estuviera de paso en un recorrido de larga distancia, algo habitual en jaguares jóvenes que aún no han establecido su área de campeo definitiva.

Lo que sí confirma el avistamiento es que el jaguar sigue usando la Sierra de Merendón como parte de su rango de movimiento, aunque sea esporádicamente. Y eso, después de diez años sin registros, es una noticia que ha alegrado a la comunidad científica.

El felino depredador americano que reapareció en los bosques de Honduras. Imagen creada con ChatGPT

El redescubrimiento del felino gigante en la Sierra de Merendón

La Sierra de Merendón no es solo un bosque de montaña en el noroeste de Honduras. Es una pieza clave de un corredor biológico que conecta Honduras con Guatemala, y que para animales como el jaguar puede marcar la diferencia entre poblaciones aisladas sin futuro y grupos con diversidad genética suficiente para sobrevivir a largo plazo.

El contexto global hace que el avistamiento en Honduras tenga un peso simbólico que va más allá del país. El jaguar ha perdido cerca del 49% de su distribución histórica en América: deforestación, reducción de sus presas naturales y caza furtiva siguen presionando a una especie que necesita grandes extensiones de territorio continuo para sobrevivir.

Por eso, aunque un solo ejemplar captado por una cámara trampa no permite hablar todavía de población estable, sí es una señal de que el corredor biológico de la Sierra de Merendón todavía funciona.

Y para los zoólogos, que llevan años instalando cámaras y patrullando estos bosques sin resultado, ver al felino entre la niebla es un hito histórico.