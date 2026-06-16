Una isla se hunde y cambiará el mapa de América del Sur para siempre: permitirá a este país reclamar miles de kilómetros de mar.

Aunque su superficie es reducida y apenas sobresale unos metros sobre el nivel del mar, la Isla de Aves se convirtió en uno de los territorios más valiosos para Venezuela desde el punto de vista geopolítico. Su ubicación en aguas caribeñas le otorga un papel clave en la delimitación de áreas marítimas de gran relevancia económica.

El interés que despierta esta isla no es nuevo. A lo largo de la historia fue objeto de disputas internacionales debido a sus recursos naturales y a su posición estratégica. Sin embargo, con el paso de los años, el foco dejó de estar sobre la tierra emergida y pasó a concentrarse en el enorme espacio marítimo asociado a ella.

Por qué esta isla es clave para ampliar los derechos marítimos de Venezuela

La relevancia de este territorio radica en la interpretación que realiza Venezuela sobre las normas internacionales del mar. Al considerar a la Isla de Aves como una isla plenamente constituida, el país puede proyectar una extensa Zona Económica Exclusiva, ampliando significativamente el área donde posee derechos para explotar recursos naturales.

Venezuela instaló una base científico-naval adaptada a las condiciones extremas del entorno (Fuente: Ministerio de Transporte de Venezuela). Ministerio de Transporte de Venezuela

Esta situación ha generado debates durante décadas entre distintas naciones caribeñas. Diversos gobiernos cuestionaron que una formación de dimensiones tan reducidas pueda generar efectos marítimos tan amplios. A pesar de ello, Venezuela mantuvo una presencia constante en el lugar para reforzar su soberanía y sostener sus reclamos sobre las aguas circundantes.

La importancia estratégica y ambiental de un territorio único

Más allá de las discusiones geopolíticas, la isla cumple un papel fundamental para la conservación de la biodiversidad regional. El lugar funciona como refugio para numerosas especies de aves marinas y también alberga importantes áreas de reproducción de tortugas, convirtiéndose en un punto de alto valor ecológico dentro del Caribe.

Con el objetivo de consolidar su presencia permanente, Venezuela instaló una base científico-naval adaptada a las condiciones extremas del entorno. Esta infraestructura permite desarrollar tareas de investigación, monitoreo ambiental y vigilancia territorial en una zona considerada estratégica para el país. Actualmente, la isla forma parte de las Dependencias Federales venezolanas y cuenta con reconocimiento dentro del marco constitucional nacional.