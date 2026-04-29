Cuando se habla de biodiversidad, la imagen más común apunta a bosques, océanos o arrecifes de coral. Ecosistemas grandes, visibles, fáciles de identificar. Sin embargo, una parte clave de la vida en la Tierra se desarrolla lejos de esa mirada. No solo en lugares remotos, sino dentro de otros organismos y a una escala microscópica. Un estudio reciente sobre animales de alta montaña pone ese dato en primer plano. La investigación muestra que cada uno de estos herbívoros alberga un ecosistema interno mucho más diverso de lo que se pensaba. Y, en muchos casos, compuesto por especies que la ciencia nunca había registrado. La investigación se enfocó en la meseta Qinghai-Tíbet, una de las regiones más duras del planeta. Allí, el frío es intenso, el oxígeno escasea y la vegetación crece con dificultad. Aun así, varias especies de herbívoros logran sobrevivir y reproducirse en esas condiciones. Entre los animales analizados aparecen yaks, ovejas tibetanas, antílopes, caballos, ganado y kiangs. Todos comparten una dieta rica en fibra y una vida marcada por el estrés ambiental. Para entender cómo se adaptan, el equipo científico decidió mirar más allá del animal visible y estudiar su microbiota intestinal. Los investigadores analizaron 1.412 muestras de heces. En lugar de buscar bacterias aisladas, aplicaron técnicas de metagenómica. Ese enfoque permite reconstruir genomas completos a partir del material genético presente en una muestra, sin necesidad de cultivar cada microorganismo en el laboratorio. El resultado sorprendió incluso a los propios autores del trabajo. A partir de los datos, lograron identificar 14.062 unidades genómicas a nivel de especie. En términos simples, más de catorce mil especies microbianas diferentes. El dato más relevante no es solo la cantidad. Una parte importante de esas especies nunca había sido catalogada. No se trata de formas de vida raras que viven en cuevas inaccesibles. Estas especies habitan desde hace siglos dentro de animales conocidos, pero nadie las había estudiado con este nivel de detalle. La explicación aparece al observar el vínculo entre estos animales y sus microorganismos. En ambientes de alta montaña, cada recurso cuenta. Los herbívoros dependen de la microbiota para descomponer fibras vegetales complejas y obtener energía. Pero el rol de estos microorganismos va más allá de la digestión. También influyen en el metabolismo, en la producción de energía y en la respuesta del organismo frente al frío y la falta de oxígeno. En ese sentido, la microbiota no actúa como un simple acompañante, sino como una parte central del sistema de supervivencia. Esa relación genera una fuerte presión evolutiva. Las bacterias que mejor se adaptan a ese entorno extremo prosperan. Con el tiempo, el resultado es un ecosistema interno altamente especializado y muy distinto al de otros animales que viven en zonas más templadas. El valor del estudio no se limita a sumar nombres a una lista. Este tipo de catálogos permite identificar genes y rutas metabólicas con posibles aplicaciones prácticas. Entre ellas, enzimas capaces de degradar materiales difíciles o mecanismos de resistencia a condiciones extremas. Ese conocimiento despierta interés en campos como la biotecnología, la producción de alimentos y la investigación médica. Comprender cómo funcionan estos microorganismos puede ayudar a desarrollar procesos más eficientes o nuevas soluciones frente al cambio climático. Además, la comparación entre microbiomas de distintas especies permite separar el peso del entorno y el del propio animal. Saber qué rasgos dependen de la dieta o de la altura, y cuáles responden a la genética del huésped, resulta clave para construir modelos más generales sobre la evolución de la vida.