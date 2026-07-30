Los romanos los asesinaban en la arena; hoy, el león del Atlas nace libre en un safari: cuatro cachorros renuevan la especie (Fuente: Freepik.es).

Un safari de República Checa vivió un milagro: la reaparición de un león que no se veía en estado salvaje hace 100 años. Su hallazgo podría significar un camino de esperanza para su especie.

Su destino truncado por los gladiadores romanos terminó de sellarse en el último siglo. Pero, ahora, podrían volver a poblar su hábitat en África.

Este león extinto podría sobrevivir: milagro en República Checa

El Parque Safari Dvůr Králové en República Checa fue protagonista de la reaparición del león del Atlas o león de Berbería. Tres hembras y un macho nacidos recientemente fueron vistos jugando con sus padres.

Leones del Atlas en cautiverio.

Estos leones se consideraban extintos hace 100 años y ahora hay esperanza para la especie. Como parte de un programa internacional, los cachorros serán enviados a otros zoológicos.

La trágica historia del león de Atlas: lo que desencadenó a su extinción

Este majestuoso ejemplar, conocido como león de Atlas o león de Berbería, vagaba libre por su África natal, en las cercanías de la cordillera del Atlas. Su extinción estuvo en manos de los humanos.

La gran mayoría de los miembros de la especie fueron asesinados por los gladiadores romanos. Luego, la caza y la ocupación de su hábitat terminaron de desaparecer al león.

Se cree que entre 1925 (cuándo se tomó la última fotografía conocida) y entre 1960 sucedió su extinción. En la actualidad, viven unos 200 leones de Berbería, todos en cautiverio.

La estrategia que podría salvar al león del Atlas

El subdirector del safari, Jaroslav Hyjánek, informó que, si bien se tiene un plan para la posible reintroducción del león en su hábitat natural, está en un futuro muy lejano. Se ha previsto una conferencia de expertos en Marruecos para decidir si se puede llevar a cabo un plan de este tipo.

Un cachorro de león del Atlas nacido en un zoológico.

Cualquier reintroducción se enfrentaría a numerosos obstáculos burocráticos y naturales. Dado que el león no ha estado presente en el entorno durante tanto tiempo, los planes tendrían que garantizar su protección, una población suficiente de presas y la cooperación y aprobación de las comunidades locales.