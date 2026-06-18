En el emocionante marco del Mundial 2026, Estados Unidos y Australia se preparan para un importante enfrentamiento mañana a las 16:00 (hora Argentina) en el estadio Seattle. Este encuentro corresponde a la segunda jornada del Grupo D y es fundamental para ambas selecciones que buscan asegurar su lugar en los dieciseisavos de final, previniendo sorpresas en el torneo.

Ambos equipos han comenzado su participación en el torneo de manera sobresaliente, logrando victorias en su debut. Estados Unidos se impuso por un contundente 4-1 ante Paraguay, con un inicio espectacular gracias a un gol en propia puerta de Damián Bobadilla. Folarin Balogun aportó dos tantos y Giovanni Reyna cerró la cuenta con un espectacular gol, mostrando así el potencial del equipo como uno de los favoritos del torneo.

Por su parte, Australia comparte la cima del grupo tras un convincente triunfo 2-0 sobre Turquía. Los goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe en su debut dieron alas a los Socceroos, quienes esperan continuar con su buena racha en este crucial duelo.

Este será un enfrentamiento inédito en la historia de los Mundiales, ya que nunca antes se habían visto las caras en esta competencia. A lo largo de cuatro amistosos previos, Estados Unidos ha tomado ventaja con dos victorias, mientras que Australia se ha llevado un partido y ha habido un empate.

El árbitro encargado de dirigir el encuentro será Felix Zwayer, quien tendrá la responsabilidad de hacer cumplir las reglas en este decisivo choque.

Formato del Mundial 2026

Esta 23ª edición del Mundial es la más extensa desde su inicio en 1930, al contar con la participación de 48 selecciones. Los equipos compiten en 12 grupos de cuatro, donde los dos mejores de cada grupo, junto a los ocho mejores terceros, avanzan a los dieciseisavos de final, dando inicio a la fase de eliminación directa por el título.

Próximos encuentros de las selecciones

Estados Unidos se medirá el 25 de junio a Turquía a las 23:00 (hora Argentina), mientras que Australia enfrentará a Paraguay a la misma hora y fecha.

Horarios por país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas