Perforan una masa de roca de 275 metros de altura para el túnel ferroviario más largo del mundo.

Durante generaciones, los Alpes representaron uno de los mayores obstáculos naturales para la conexión terrestre entre distintos puntos del continente europeo. Las enormes montañas condicionaron el transporte de personas y mercancías, obligando a recorrer extensas rutas para atravesar la región.

Ahora, una de las iniciativas de infraestructura ferroviaria más ambiciosas de las últimas décadas avanza bajo la cordillera con el objetivo de revolucionar el tránsito entre el norte y el sur de Europa. La obra busca agilizar los desplazamientos, reducir la congestión vial y potenciar alternativas de transporte más sostenibles.

El túnel que atravesará los Alpes y cambiará el transporte europeo

El protagonista de este desafío es el Túnel de Base del Brennero, una gigantesca conexión subterránea diseñada para unir Austria e Italia a través de uno de los corredores logísticos más importantes del continente. La construcción comenzó hace varios años y demanda soluciones técnicas de enorme complejidad debido a las características geológicas del terreno.

El objetivo es trasladar una parte significativa del transporte de carga desde las carreteras hacia el sistema ferroviario (Fuente: PAC SpA) PAC SpA

Lejos de tratarse de una única perforación, el proyecto incluye una extensa red de galerías que supera ampliamente los cientos de kilómetros entre túneles principales, pasajes de servicio y conexiones auxiliares. En determinados sectores, los trabajos avanzan bajo espesores de roca que superan ampliamente el kilómetro de profundidad, una condición que obliga a emplear tecnología de última generación para garantizar la seguridad y la estabilidad de la estructura.

Los beneficios que esperan transformar la movilidad del continente

Uno de los principales objetivos es trasladar una parte significativa del transporte de carga desde las carreteras hacia el sistema ferroviario. Actualmente, millones de camiones circulan cada año por este corredor alpino, generando congestión, emisiones y un fuerte impacto sobre las comunidades cercanas.

Además de optimizar los tiempos de viaje para pasajeros y mercancías, la nueva infraestructura contribuirá a disminuir la contaminación acústica y a proteger ecosistemas sensibles de montaña. Al concentrar una mayor cantidad de transporte bajo tierra, se reducirá la presión sobre los valles alpinos y se fortalecerá un corredor estratégico para el comercio europeo. Cuando esté completamente operativo, el proyecto promete convertirse en una de las mayores obras de ingeniería ferroviaria del mundo y en una pieza clave para el futuro de la conectividad continental.