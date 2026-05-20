De cara al fin de semana largo de mayo, un grupo de argentinos contará con un feriado adicional el viernes 22 y tendrán cuatro días consecutivos de descanso.

En un mes que no tendrá más asuetos nacionales a parte del 24 de Mayo, estos trabajadores podrán aprovechar el fin de semana largo para realizar una mini escapada sobre el inicio del otoño.

Viernes 22 de mayo: ¿dónde habrá un fin de semana extra largo?

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria por fin de año.

El viernes 22 de mayo será feriado en la localidad de Brandsen. La jornada se sumará con el 24 de Mayo, Día de la Patria, por lo que habrán cuatro días consecutivos de descanso.

El próximo feriado a nivel nacional será recién en mayo.

¿Quiénes podrán aprovechar este nuevo feriado el vienes 22 de mayo?

Los habitantes de estas zonas tendrán un fin de semana extralargo de 4 días para poder descansar en el medio de uno de los meses que pone fin a la temporada alta de verano.

Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores.

El calendario de feriados nacionales en 2026

De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas: