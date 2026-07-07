En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este martes, 7 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 1207 (Revolver).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 7 de julio

1° 1207 11° 1896 2° 7203 12° 0820 3° 5760 13° 9886 4° 9360 14° 0958 5° 4157 15° 7093 6° 6951 16° 4082 7° 9553 17° 7659 8° 7805 18° 1306 9° 0239 19° 3545 10° 5703 20° 1239

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para participar, los ciudadanos tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver simboliza poder personal, control y necesidad de protección. Puede señalar conflictos, enojo contenido o miedo a ser herido. Indica preparación para enfrentar desafíos y poner límites.

Si disparas el revólver, sugiere decisiones impulsivas o deseo de afirmar autoridad. Si te apuntan, revela vulnerabilidad o presión externa. También invita a canalizar la ira con seguridad y negociar conflictos.