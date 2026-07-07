El mapa de la inseguridad en CABA: qué barrios registran más delitos y cuáles son más seguros
El Mapa del Delito de la Ciudad permite conocer cuántos robos, hurtos, lesiones y homicidios se registran en cada barrio. Cuáles son las zonas con mayor cantidad de hechos delictivos, cuáles muestran los niveles más bajos y qué medidas impulsa el Gobierno porteño para reforzar la seguridad.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 7 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.