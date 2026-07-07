A la hora de mudarse, el precio del alquiler o de una propiedad suele ser uno de los factores más importantes. Sin embargo, la ubicación también juega un papel clave y, con ella, el nivel de seguridad del barrio.

Para facilitar ese análisis, la Ciudad de Buenos Aires publica el Mapa del Delito, una herramienta que reúne información oficial sobre los hechos delictivos registrados en los 48 barrios porteños. Los datos permiten conocer dónde se concentran los robos, hurtos, lesiones y homicidios, y sirven como referencia para quienes buscan alquilar o comprar una vivienda.

Cuáles son los barrios más inseguros de CABA

Durante diciembre de 2025 se registraron en la Ciudad 11 homicidios dolosos, 1.131 lesiones dolosas, 360 robos con arma, 3.759 robos sin arma y 4.076 hurtos , según los datos oficiales.

De acuerdo con el Mapa del Delito, Palermo fue el barrio con mayor cantidad de hechos registrados durante diciembre de 2025, con un total de 437 delitos. El detalle muestra 48 lesiones dolosas, 22 robos y 367 hurtos. Si bien no registró homicidios dolosos durante ese período, la elevada cantidad de hurtos explica que encabece el ranking.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

El segundo lugar lo ocupa Balvanera, con 355 delitos. Allí se contabilizaron 68 lesiones dolosas, 11 robos y 276 hurtos.

Flores aparece en el tercer puesto con 320 hechos delictivos. Fue, además, el único de los barrios con mayor cantidad de delitos que registró un homicidio doloso durante el mes. También acumuló 101 lesiones dolosas, 21 robos y 197 hurtos.

Completa el listado Caballito, con 258 delitos, distribuidos entre 43 lesiones dolosas, 11 robos y 204 hurtos.

Cuáles son los barrios más seguros de CABA

En el otro extremo del ranking aparecen barrios con una cantidad significativamente menor de hechos delictivos:

Agronomía : una lesión dolosa, un robo y 10 hurtos, sin homicidios.

Parque Chas : una lesión dolosa, dos robos y 12 hurtos.

Coghlan: tres lesiones dolosas, un robo y 13 hurtos.

Qué políticas de seguridad impulsa el Gobierno de Jorge Macri

Como parte de su política de seguridad, el Gobierno porteño presentó días atrás 685 nuevos vehículos para la Policía de la Ciudad, entre motos de alta cilindrada, cuatriciclos y camionetas. El objetivo es reforzar el patrullaje y la presencia policial en las calles.

Policía de la Ciudad de Buenos Aires

El plan de equipamiento continuará durante los próximos meses con la incorporación de 100 nuevos patrulleros, de los cuales los primeros 15 comenzarán a circular en septiembre.

La estrategia también incluyó la entrega de 7000 chalecos antibalas con sistema de geolocalización para monitorear a los efectivos en tiempo real y más de 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna. A esto se suma el dato de que la Policía de la Ciudad ya supera los 28.000 efectivos, tras la incorporación de 5.292 agentes desde 2024.

Desde el Gobierno porteño sostienen que estas medidas forman parte de una política de seguridad que permitió reducir los índices delictivos desde 2016, cuando comenzó a elaborarse el Mapa del Delito con base en registros oficiales.

Entre los principales operativos que siguen en marcha se encuentran la Operación Muro, destinada a reforzar los accesos a la Ciudad; Tormenta Negra, enfocada en barrios populares; y Marea Azul, que despliega más de 1.100 efectivos en estaciones de subte, centros de trasbordo y autopistas durante los horarios de mayor circulación.

Según cifras oficiales, durante la actual gestión también fueron recuperados más de 860 inmuebles usurpados y se liberaron 68 kilómetros de espacio público ocupados por manteros en zonas como Once, Flores, Liniers, Retiro, Constitución y Parque Patricios.