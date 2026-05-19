Aunque el calendario nacional no establece feriado para el lunes 26 de mayo, un grupo de argentinos sí tendrá la posibilidad de descansar ese día y extender el fin de semana largo posterior al 25 de Mayo.

La fecha patria, que este año cae domingo y no se traslada, estará seguida por un asueto local en determinadas localidades del país debido a aniversarios fundacionales y celebraciones patronales. Entre ellas aparece la ciudad de Hernando, donde las autoridades confirmaron una jornada no laborable.

¿Por qué será feriado el 26 de mayo en Córdoba?

El lunes 26 de mayo será asueto en Hernando y zonas cercanas del departamento Tercero Arriba por los festejos vinculados al aniversario de la ciudad.

La medida alcanza principalmente a organismos públicos, aunque algunos comercios, bancos e instituciones privadas podrían adherirse de manera opcional.

Como suele ocurrir en este tipo de celebraciones locales, durante el fin de semana habrá distintas actividades culturales, religiosas y gastronómicas organizadas para conmemorar la fecha. Además, el feriado busca incentivar el movimiento turístico y la participación de vecinos y visitantes.

feriado

Para quienes viven en la zona, esto permitirá disfrutar de un descanso extra inmediatamente después del Día de la Revolución de Mayo.

¿Cuándo es el próximo feriado nacional en Argentina?

A nivel nacional, el próximo feriado confirmado es el domingo 25 de mayo, fecha en la que se recuerda la Revolución de Mayo de 1810, uno de los acontecimientos más importantes de la historia argentina.

Luego de esa jornada, el siguiente feriado nacional llegará en junio.

Feriados inamovibles que quedan en 2025

Estas son algunas de las fechas nacionales que no se trasladan:

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2025

El calendario también incluye varios feriados que pueden modificarse para fomentar el turismo:

16 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Fallecimiento de José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Los próximos fines de semana largos en Argentina

El cronograma oficial todavía contempla varios fines de semana largos para lo que resta del año:

Del 15 al 17 de junio

Del 20 al 22 de junio

Del 15 al 17 de agosto

Del 21 al 24 de noviembre

Del 6 al 8 de diciembre

Estas fechas suelen ser aprovechadas para realizar escapadas turísticas, descansar o participar de celebraciones locales en distintas provincias del país.