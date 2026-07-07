Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 7 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 0564 (Llanto) y las letras son: I H K P.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 7 de julio

1° 0564 11° 3445 2° 5594 12° 4726 3° 2934 13° 3510 4° 0765 14° 6794 5° 0733 15° 9006 6° 8361 16° 1685 7° 2659 17° 7637 8° 7722 18° 5983 9° 3373 19° 3906 10° 6496 20° 9062

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 7 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 7 de julio. A la cabeza salió el número 7957 - El Jorobado.

1° 7957 11° 6649 2° 5930 12° 6851 3° 6269 13° 6636 4° 4311 14° 3746 5° 8560 15° 9050 6° 3971 16° 6607 7° 8640 17° 5335 8° 3261 18° 4995 9° 2101 19° 7126 10° 7231 20° 1462

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto suele ser una descarga emocional: tu mente procesa tristezas, estrés o culpas reprimidas.

También puede indicar alivio y sanación, o advertir que necesitas apoyo y límites para decidir con claridad.

¿Qué significa soñar con el jorobado?

Soñar con El Jorobado puede reflejar cargas emocionales que llevas a cuestas y miedo al juicio por tus diferencias. Invita a trabajar la autoaceptación.

También puede simbolizar resiliencia ante la adversidad, recordándote que el valor interior supera lo externo. Señala deseo de sanar y transformar tu autoimagen.