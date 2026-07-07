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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 7 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 0564 (Llanto) y las letras son: I H K P.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 7 de julio

 1°0564 11°3445 
 5594  12°4726
 3°2934  13°3510 
 0765  14°6794 
 0733  15°9006 
 6°8361  16°1685
 2659  17°7637 
 7722  18°5983 
 3373  19°3906 
 10°6496  20°9062 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 7 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 7 de julio. A la cabeza salió el número 7957 - El Jorobado.

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 1°7957 11°6649 
 5930   12°6851
 3°6269  13°6636 
 4311  14°3746 
 8560  15°9050 
 6°3971  16°6607
 8640  17°5335 
 3261  18°4995 
 2101  19°7126 
 10°7231  20°1462 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los competidores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

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¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto suele ser una descarga emocional: tu mente procesa tristezas, estrés o culpas reprimidas.

También puede indicar alivio y sanación, o advertir que necesitas apoyo y límites para decidir con claridad.

¿Qué significa soñar con el jorobado?

Soñar con El Jorobado puede reflejar cargas emocionales que llevas a cuestas y miedo al juicio por tus diferencias. Invita a trabajar la autoaceptación.

También puede simbolizar resiliencia ante la adversidad, recordándote que el valor interior supera lo externo. Señala deseo de sanar y transformar tu autoimagen.