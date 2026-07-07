Un próximo festivo se acerca dentro del calendario oficial, generando una nueva oportunidad de descanso extendido en todo el país. (Fuente: Montaje EC)

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En Colombia, el calendario nacional contempla distintos días festivos que en ocasiones se celebran en su fecha exacta, aunque existe la Ley Emiliani que permite trasladarlos con el objetivo de generar fines de semana largos. Este no es el caso de el Día de la Independencia, una conmemoración de carácter histórico y cívico que forma parte del calendario oficial de días festivos del país.

A diferencia de otros festivos sujetos al traslado previsto por la Ley Emiliani, esta conmemoración se mantiene cada año en su fecha original, el 20 de julio. Por ello, el interés suele centrarse en conocer qué día de la semana caerá el feriado y cómo impactará en la organización del descanso, los viajes y las actividades conmemorativas.

Atención: cuándo será el feriado por el Día de la Independencia en Colombia

De acuerdo con el calendario oficial, el Día de la Independencia se conmemora el 20 de julio. Cabe destacar que en Colombia rige la llamada Ley Emiliani, una normativa que permite trasladar varios feriados al lunes siguiente con el objetivo de fomentar el turismo interno y generar fines de semana largos.

Por esta razón, el Día de la Independencia se conmemorará el 20 de julio, fecha en la que se aplicará el feriado oficial en todo el territorio nacional, sin que exista un traslado al lunes siguiente.

Por este motivo, los actos oficiales, desfiles y demás actividades conmemorativas se llevarán a cabo el mismo 20 de julio. Al tratarse de un festivo que conserva su fecha original, el descanso de los trabajadores y estudiantes también se disfrutará ese día.

Un próximo festivo se acerca dentro del calendario oficial, generando una nueva oportunidad de descanso extendido en todo el país. (Fuente: Representación creada con IA) Imagen creada con ChatGPT

De esta manera, el calendario permitirá un fin de semana largo de tres días, que abarcará sábado 18, domingo 19 y lunes 20 de julio, momento en el que muchas oficinas públicas, instituciones educativas y algunas empresas ajustan sus actividades.

Qué establece la Ley Emiliani sobre los feriados en Colombia

La Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, establece que varios festivos del calendario colombiano deben trasladarse al lunes siguiente cuando no coinciden naturalmente con ese día.

El objetivo de esta norma es organizar mejor los periodos de descanso y promover actividades económicas como el turismo, ya que los fines de semana largos suelen generar mayor movimiento en distintas regiones del país.

Entre los festivos que se trasladan bajo esta ley se encuentran celebraciones como el Día de San José, el Día de San Pedro y San Pablo, la Asunción de la Virgen y el Día de la Raza, entre otros.

Qué feriados quedan en el calendario colombiano durante el año

El calendario de festivos en Colombia incluye varias jornadas a lo largo del año, algunas de carácter religioso y otras de conmemoración histórica.

Entre las fechas que forman parte del calendario nacional se encuentran celebraciones como Batalla de Boyacá, Asunción de la Virgen, Día de la Raza, La Navidad, entre otros días reconocidos oficialmente.

Estas jornadas suelen implicar cambios en el funcionamiento de oficinas públicas, bancos, instituciones educativas y algunas empresas, dependiendo del sector y de la organización de cada entidad.