Durante este martes, 7 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:
- A la cabeza: 8037 - El Dentista
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 7 de julio
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¿Qué significa soñar con El Dentista?
Soñar con El Dentista suele reflejar ansiedad por la salud, necesidad de limpieza y corrección y el impulso de ordenar asuntos postergados.
Si la visita es tensa o dolorosa, indica miedo al juicio y pérdida de control; si es tranquila, sugiere cuidado personal, sanación y prevención.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
La autoexclusión al juego es una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.