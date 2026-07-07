Durante este martes, 7 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 8037 - El Dentista

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 7 de julio

1° 8037 11° 9228 2° 8850 12° 8829 3° 2102 13° 6371 4° 5011 14° 1180 5° 2330 15° 1139 6° 9322 16° 6976 7° 6487 17° 8094 8° 9650 18° 6592 9° 6420 19° 6694 10° 6578 20° 4190

¿Qué significa soñar con El Dentista?

Soñar con El Dentista suele reflejar ansiedad por la salud, necesidad de limpieza y corrección y el impulso de ordenar asuntos postergados.

Si la visita es tensa o dolorosa, indica miedo al juicio y pérdida de control; si es tranquila, sugiere cuidado personal, sanación y prevención.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.