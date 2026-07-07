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Durante este martes, 7 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

  • A la cabeza: 8037 - El Dentista

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 7 de julio

 8037 11° 9228 
 2°8850 12° 8829
 3°2102 13° 6371 
 4°5011 14° 1180 
 5°2330 15° 1139 
 6°9322 16° 6976 
 7°6487 17° 8094 
 8°9650 18° 6592 
 9°642019° 6694 
 10°6578 20° 4190 

¿Qué significa soñar con El Dentista?

Soñar con El Dentista suele reflejar ansiedad por la salud, necesidad de limpieza y corrección y el impulso de ordenar asuntos postergados.

Si la visita es tensa o dolorosa, indica miedo al juicio y pérdida de control; si es tranquila, sugiere cuidado personal, sanación y prevención.

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¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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