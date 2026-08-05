En esta noticia
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de un bono de $70.000 a jubilados y pensionados del país.
Los anuncios se suman al del incremento que percibirán las pensiones, asignaciones y jubilaciones durante agosto.
El aumento que anunció el organismo asciende a un 1,89 por ciento, por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio publicado por el INDEC.
¿Quiénes cobran el bono de 70.000 pesos?
En función de la información que difundió la ANSES para el comienzo del corriente mes, el bono de 70.000 pesos será entregado a los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos.
De esta manera, el monto total que percibirán ascenderá 489.775,93 pesos (419.775,93 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono).
Por su parte, quienes superen el mínimo cobrarán un plus proporcional hasta alcanzar la suma de 489.775,93 pesos.
¿Cuánto paga la PUAM y las PNC en agosto?
En función del esquema y las actualizaciones programadas para agosto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 405.820,74 pesos (335.820,74 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono).
Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, alcanzarán los 363.843,15 pesos (293.843,15 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono).
¿Cuánto cobran los titulares de AUH y AFH?
En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 150.848 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, a 491.173 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, a 75.433 pesos para el primer rango de ingresos.
Cabe recordar que todos los pagos se realizarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual.
¿Cómo se realizarán los pagos a jubilados durante agosto?
En función del calendario de pagos difundido por el Gobierno, el esquema de pagos se organizará de la siguiente manera:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 10 de agosto.
- DNI terminados en 1: 11 de agosto.
- DNI terminados en 2: 12 de agosto.
- DNI terminados en 3: 13 de agosto.
- DNI terminados en 4: 14 de agosto.
- DNI terminados en 5: 18 de agosto.
- DNI terminados en 6: 19 de agosto.
- DNI terminados en 7: 20 de agosto.
- DNI terminados en 8: 21 de agosto.
- DNI terminados en 9: 24 de agosto.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto.
Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y Asignación Universal por Hijo (AUH)
- DNI terminados en 0: 10 de agosto.
- DNI terminados en 1: 11 de agosto.
- DNI terminados en 2: 12 de agosto.
- DNI terminados en 3: 13 de agosto.
- DNI terminados en 4: 14 de agosto.
- DNI terminados en 5: 18 de agosto.
- DNI terminados en 6: 19 de agosto.
- DNI terminados en 7: 20 de agosto.
- DNI terminados en 8: 21 de agosto.
- DNI terminados en 9: 24 de agosto.
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de agosto.
- DNI terminados en 1: 11 de agosto.
- DNI terminados en 2: 12 de agosto.
- DNI terminados en 3: 13 de agosto.
- DNI terminados en 4: 14 de agosto.
- DNI terminados en 5: 18 de agosto.
- DNI terminados en 6: 19 de agosto.
- DNI terminados en 7: 20 de agosto.
- DNI terminados en 8: 21 de agosto.
- DNI terminados en 9: 24 de agosto.
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto.
Importante: la Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pagos para todas las terminaciones de DNI.
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)
- Todos los DNI (primera quincena): del 11 de agosto al 11 de septiembre.
- Todos los DNI (segunda quincena): del 24 de agosto al 11 de septiembre.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de DNI: del 10 de agosto al 11 de septiembre.
Prestación por Desempleo - Plan 1
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto.
Prestación por Desempleo - Plan 2
- Todas las terminaciones de DNI: del 30 de julio al 11 de agosto.