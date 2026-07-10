Oficial y confirmado | Habrá un día libre este lunes 13 de julio y se viene un nuevo fin de semana largo en todas estas provincias

Un nuevo beneficio en el calendario generará gran expectativa para miles de ciudadanos españoles que podrán disfrutar de un nuevo día libre este mes. Las autoridades gubernamentales validaron de forma oficial y confirmaron que no habrá actividad laboral este lunes 13 de julio, dando lugar a un fin de semana largo.

Este cese formal de tareas permitirá que los trabajadores del sector público y privado planifiquen una escapada turística o simplemente descansen en sus hogares. Sin embargo, este feriado no aplicará a todo el territorio nacional, sino a regiones muy específicas que tendrán un merecido alivio en sus rutinas habituales.

Oficial | Confirmaron que no habrá actividad laboral este lunes 13 de julio y se viene un fin de semana largo en estas provincias Huelva 24

¿Qué provincias se verán afectadas por el día libre este lunes 13 de julio?

De acuerdo con las publicaciones emitidas por los organismos oficiales y los respectivos ayuntamientos, este feriado local no tendrá un alcance generalizado en todo el país. Al contrario de lo que muchos esperaban, la medida afecta a municipios muy específicos dentro de las comunidades autónomas de Cataluña y Andalucía.

El cese formal de actividades está dirigido exclusivamente a los empleados que desempeñan sus funciones en las localidades de Esparreguera (situada en la provincia de Barcelona) y Jabugo (ubicada en la provincia de Huelva). Para ellos, el descanso conectará directamente con el sábado 11 y el domingo 12 de julio.

Esparreguera y su histórica Festa Major d’Estiu

El motivo fundamental de la inactividad en tierras catalanas responde a la celebración de la tradicional Festa Major d’Estiu (Fiesta Mayor de Verano) en el municipio de Esparreguera. Según el cronograma oficial dispuesto por el ayuntamiento, las calles se llenarán de color, tradición y propuestas artísticas para toda la comunidad:

Cultura popular y fuego : destacan las actividades de la Colla de Diables con su tradicional representación de “La Llagastada” y el recorrido gastronómico conocido como la “Llagastapa”.

Conciertos en vivo : la agenda cultural contempla la participación de la Orquesta Maravella, bailes de sardanas y espectáculos musicales de bandas como Doctor Prats y Sabor de Gràcia.

Cierre de oro: la jornada festiva del lunes 13 de julio se coronará con obras teatrales de primer nivel y sesiones de música con DJ locales.

Oficial | Confirmaron que no habrá actividad laboral este lunes 13 de julio y se viene un fin de semana largo en estas provincias Ayuntamiento de Esparreguera

Jabugo: devoción y tradición en el sur

Por su parte, en la provincia de Huelva, el municipio de Jabugo paralizará su actividad laboral debido al cierre de las Fiestas en Honor a Nuestra Señora de los Remedios. Las autoridades andaluzas han diseñado una propuesta que equilibra la tradición y el ocio:

Actos religiosos y verbenas : el fin de semana largo albergará procesiones solemnes seguidas de multitudinarias verbenas nocturnas en su recinto ferial.

Gastronomía de la dehesa : el evento se convierte en el escenario ideal para disfrutar de la alta cocina local y sus embutidos ibéricos icónicos durante las ferias de mediodía.

El lunes de cierre: el lunes 13 de julio estará dedicado especialmente a actividades infantiles, atracciones acuáticas para sobrellevar el verano y grandes espectáculos musicales de clausura en la caseta municipal.

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