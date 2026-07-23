Oficial | Confirmaron un día libre para el viernes 24 de julio y habrá un nuevo fin de semana largo para estas personas

Las agendas laborales de España han sumado un nuevo fin de semana largo en pleno verano. Las autoridades autonómicas y locales ratificaron la declaración de una jornada festiva el próximo viernes 24 de julio, lo que permitirá disfrutar de un ansiado descanso de tres días consecutivos.

Esta resolución forma parte de la planificación del calendario laboral, permitiendo a los trabajadores de una zona geográfica específica pausar sus rutinas diarias para sumarse a los festejos patronales tradicionales de la región.

¿Por qué hay un día libre este viernes y a quiénes beneficia?

Este día de descanso beneficia de forma exclusiva a las personas que trabajan y residen en el municipio de Binissalem, situado en la isla de Mallorca (Islas Baleares). Según el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB) y la web institucional del Govern de les Illes Balears, la Consejería de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social aprobó esta fecha como festivo local dentro de la planificación insular.

Oficial | Confirmaron un día libre para el viernes 24 de julio y habrá un nuevo fin de semana largo para estas personas Gobierno de las Islas Baleares

Al caer en día viernes, esta jornada no laborable da paso inmediato al sábado 25 y domingo 26 , formando un fin de semana largo ideal para el turismo interno y la desconexión. Cabe destacar que la normativa municipal otorga dos festivos locales al año a cada ayuntamiento; en el caso de Binissalem, la otra fecha designada es el viernes de Sa Vermada (Fiesta de la Vendimia).

¿Qué se celebra este viernes 24 de julio?

La conmemoración fijada para el 24 de julio responde a la víspera y jornada previa de la festividad de San Jaime (Sant Jaume), patrón tradicional de la localidad. La comunidad celebra esta víspera patronal con eventos culturales, verbenas y actividades tradicionales de arraigo insular.

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La designación oficial de la víspera permite prolongar las celebraciones patronales durante tres jornadas continuas, un beneficio contemplado en la legislación del trabajo de las Islas Baleares para preservar las costumbres locales de sus municipios.

Calendario 2026: todos los días festivos de España

A nivel estatal, la Dirección General de Trabajo (dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social) coordina a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) los festivos nacionales que rigen en toda España. En total, cada trabajador dispone de 14 días no laborables al año (9 nacionales inamovibles, 3 autonómicos y 2 locales).

Las fiestas nacionales comunes y no sustituibles contempladas para el conjunto del país son: