Se viene la tormenta del año en Buenos Aires y 5 provincias más: llegan tormentas fuertes, lluvias intensas, caída de granizo y ráfagas de viento superiores a los 70 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un escenario de fuerte inestabilidad para Provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Misiones, San Luis y Santa Fe este miércoles 5 de agosto.

Según el informe oficial, rige una alerta amarilla por tormentas que podrían estar acompañadas por lluvias intensas, caída ocasional de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento que superarían los 70 km/h.

Este evento climático genera expectativa en gran parte del norte y litoral de Argentina, donde las condiciones podrían complicar las actividades al aire libre y la circulación en distintos sectores.

Cómo estará el clima en estas provincias de Argentina, según el Servicio Meteorológico Nacional

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las cuatro provincias se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas.

Se viene la tormenta del año en Buenos Aires y 5 provincias más: llegan tormentas fuertes, lluvias intensas, caída de granizo y ráfagas de viento superiores a los 70 km/h. Archivo.

El organismo advirtió que algunos fenómenos podrían alcanzar intensidad fuerte en períodos cortos, con acumulados significativos de lluvia y ráfagas capaces de provocar reducción de visibilidad, anegamientos temporarios y caída de ramas.

Las tormentas podrían desarrollarse de manera aislada durante distintos momentos de la jornada y luego extenderse a más áreas dentro de cada provincia. Además, la presencia de granizo no se descarta en los núcleos de tormenta más intensos.

Recomendaciones del SMN ante la alerta por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

No sacar la basura y retirar objetos que puedan impedir el escurrimiento del agua.

Evitar actividades al aire libre mientras se desarrollan las tormentas.

No permanecer cerca de árboles o postes de electricidad que puedan caer por las ráfagas.

Alejarse de ríos, lagunas y zonas propensas a inundaciones temporarias.

Mantenerse informado mediante los canales oficiales.

Tener preparada una mochila de emergencia con linterna, documentación, teléfono y elementos esenciales.

Qué significa una alerta amarilla

Según el SMN, una alerta amarilla indica la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de causar daños o generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas. Aunque no implica un riesgo extremo, sí requiere atención y seguimiento permanente de las actualizaciones oficiales.

Ante este panorama, quienes residan en las provincias afectadas deberán mantenerse atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y a la evolución del clima para reducir riesgos y tomar las precauciones necesarias.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

La situación meteorológica en la Ciudad de Buenos Aires no forma parte de la alerta mencionada.

Sin embargo, el pronóstico puede modificarse con el avance de distintos sistemas atmosféricos, por lo que se recomienda seguir los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional para conocer los cambios previstos en el corto plazo.