La Semana Santa es una de las conmemoraciones más relevantes del calendario cristiano y, para millones de colombianos, constituye un período de recogimiento, tradición y reflexión espiritual. En 2026, esta celebración tendrá lugar durante el mes de abril y volverá a influir tanto en la vida religiosa como en la dinámica social y turística del país, con procesiones, ceremonias y encuentros familiares en distintas regiones. Con la llegada de estas fechas, muchos ciudadanos comienzan a organizar viajes, reuniones familiares o actividades religiosas, ya que se trata de uno de los periodos de descanso más extensos del año. Además de su dimensión espiritual, la semana suele implicar cambios en los horarios laborales, académicos y comerciales. De acuerdo con el calendario litúrgico, la Semana Santa de 2026 comenzará con el Domingo de Ramos el 29 de marzo y se extenderá hasta el Domingo de Resurrección el 5 de abril. En Colombia, los únicos festivos oficiales son el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril), jornadas en las que la mayoría de las instituciones públicas, bancos y centros educativos suspenden actividades. Aunque solo esos dos días son de descanso obligatorio por ley, es habitual que muchas empresas reduzcan operaciones durante toda la semana. Esto provoca un aumento significativo de la movilidad interna, especialmente hacia destinos turísticos y ciudades con fuerte tradición religiosa. En Colombia, estas tradiciones adquieren especial relevancia en ciudades con fuerte herencia religiosa, donde las procesiones y actos litúrgicos congregan a miles de fieles y visitantes cada año, consolidando a la Semana Santa como una de las celebraciones más significativas del país.