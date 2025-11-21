Miles de argentinos disfrutan del fin de semana largo por el día no laborable por fines turísticos y el feriado del lunes 24 en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional. En este contexto, un grupo de trabajadores tendrán un día más de descanso y gozarán de cinco jornadas libres seguidas.

Te puede interesar

Arranca el tren bala más rápido del mundo: supera a los japoneses y es el gran orgullo del país

Te puede interesar

Por nueva Ley de Sucesiones, los viudos no recibirán los bienes aunque lo diga el testamento

Decretan feriado el martes 25 de noviembre: a quiénes afecta

El feriado del martes 25 de noviembre afecta a diversos municipios de la provincia de Buenos Aires, ya que los habitantes gozarán de un descanso extra en conmemoración por su aniversario fundacional y las correspondientes fechas patronales.

Las localidades que disfrutarán del asueto son Olavarría (aniversario de 157 años), Presidente Perón (aniversario 32 años) y Dennehy 8aniversario 142 años). Los empleados de la administración pública y del Banco Provincia tendrán una jornada de sin prestar servicios. La medida fue oficializada mediante la Resolución 157/2025 del Boletín Oficial bonaerense.

Cómo queda conformado el calendario con el nuevo feriado

De esta manera, el calendario quedará de la siguiente manera:

  • Viernes 21: día no laborable por días turísticos
  • Sábado 22: fin de semana
  • Domingo 23: fin de semana
  • Lunes 24: feriado trasladado del 20/11 por el Día de la Soberanía Nacional
  • Martes 25: feriado local en Olavarría, Presidente Perón y Dennehy

Te puede interesar

Adiós a los celulares: el dueño de WhatsApp afirmó que serán reemplazados por este nuevo dispositivo

Te puede interesar

Inauguran el tren de alta velocidad más rápido de Sudamérica con tecnología china y será el orgullo de la región

Qué feriados quedan en 2025

El calendario oficial publicado por el Gobierno nacional indica que quedan los siguientes feriados en 2025:

  • Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad