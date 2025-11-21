Miles de argentinos disfrutan del fin de semana largo por el día no laborable por fines turísticos y el feriado del lunes 24 en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional. En este contexto, un grupo de trabajadores tendrán un día más de descanso y gozarán de cinco jornadas libres seguidas.

Decretan feriado el martes 25 de noviembre: a quiénes afecta

El feriado del martes 25 de noviembre afecta a diversos municipios de la provincia de Buenos Aires, ya que los habitantes gozarán de un descanso extra en conmemoración por su aniversario fundacional y las correspondientes fechas patronales.

Las localidades que disfrutarán del asueto son Olavarría (aniversario de 157 años), Presidente Perón (aniversario 32 años) y Dennehy 8aniversario 142 años). Los empleados de la administración pública y del Banco Provincia tendrán una jornada de sin prestar servicios. La medida fue oficializada mediante la Resolución 157/2025 del Boletín Oficial bonaerense.

Cómo queda conformado el calendario con el nuevo feriado

De esta manera, el calendario quedará de la siguiente manera:

Viernes 21 : día no laborable por días turísticos

Sábado 22 : fin de semana

Domingo 23 : fin de semana

Lunes 24 : feriado trasladado del 20/11 por el Día de la Soberanía Nacional

Martes 25: feriado local en Olavarría, Presidente Perón y Dennehy

Qué feriados quedan en 2025

El calendario oficial publicado por el Gobierno nacional indica que quedan los siguientes feriados en 2025: