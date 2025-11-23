La última semana de noviembre transcurre con grandes expectativas por parte de un sector de la población que tendrá la posibilidad de disfrutar el próximo viernes 28 de noviembre del último descanso antes del receso invernal.

Se trata de los estudiantes que asisten a alguna de las instituciones públicas amparadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) del país, que contarán con una jornada sin clases tras el último feriado del 17 de noviembre.

¿Por qué motivo no habrá clases el viernes 28 de noviembre?

Los beneficiados con un segundo fin de semana largo durante el corriente mes, luego del descanso obligatorio del pasado lunes 17 de noviembre en el que se conmemoró un nuevo aniversario de la Revolución Mexicana, son los estudiantes que asisten a las escuelas amparadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

(Foto: Archivo).

La comunidad educativa mexicana contará con una jornada sin clases el próximo viernes 28 de noviembre por el desarrollo del Consejo Técnico Escolar (CTE). Durante los últimos viernes de cada mes comprendido en el ciclo lectivo se lleva a cabo este evento educativo que tiene como propósito capacitar y brindar asesoramiento al personal docente.

Estas jornadas que se realizan con el objetivo de fortalecer el sistema educativo nacional y brindarles espacios formales para el trabajo colaborativo implican la suspensión de actividades escolares para el alumnado.

¿En qué fecha comienzan las vacaciones de invierno en México?

Además de los feriados obligatorios que restan en el país, los ciudadanos se encuentran con grandes expectativas ante la llegada de las vacaciones de invierno que les permitirá aprovechar de varias semanas de descanso, comprendidas entre el cierre del corriente año y el inicio de 2026.