Un nuevo feriado dará paso a día sin responsabilidades tras el asueto del lunes 17 de agosto. Un grupo de argentinos disfrutará del feriado del martes 25 de agosto y tendrá una jornada de descanso extra antes de que concluya el mes.

El calendario señala un día no laborable para un grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires. El próximo asueto a nivel nacional está confirmado recién para octubre.

Qué se conmemora el 25 de agosto y por qué es feriado

El próximo lunes será feriado para un grupo de ciudadanos de la Provincia . El martes 25 de agosto se conmemora el aniversario fundacional de Beruti, partido de Trenque Lauquen, que cumplirá 136 años desde su creación.

Durante las festividades realizarán fiestas patronales organizadas por la comunidad local y los actos oficiales correspondientes.

Qué se conmemora el 25 de agosto y por qué es feriado. (Fuente: Shutterstock)

Quiénes podrán aprovechar el nuevo feriado

El asueto será para los habitantes de la zona. Habrá cese de tareas para el sector público y una jornada no laborable opcional para los privados que reciban permiso de sus empleadores.

También, se extenderá a los trabajadores de las sucursales del Banco Provincia.

Qué feriados quedan en el año

De cara a lo que resta del año, el calendario señala los siguientes feriados nacionales: