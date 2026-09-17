La Ley Federal del Trabajo (LFT) determina cuáles son los feriados no laborables y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet)regula que estas jornadas de descanso sean otorgadas a todos los trabajadores de México.

Sin embargo, existen otras festividades dentro del calendario que también son importantes de recordar por lo que representan en la historia y no aparecen en esta lista, como

la

Conmemoración de los sismos de 1985, 2017 y 2022

día nacional

Día del Abogado (foto: Pixabay).

¿Qué se festeja la Conmemoración de los sismos de 1985, 2017 y 2022?

La "Conmemoración de los sismos de 1985, 2017 y 2022" se celebra cada 19 de septiembre en México para recordar las tragedias que han impactado profundamente al país y a su población. Estos eventos no solo representan desastres naturales, sino momentos de solidaridad y unidad nacional que revelaron la resiliencia del pueblo mexicano. La fecha se ha convertido en una oportunidad para reflexionar sobre las lecciones aprendidas y la importancia de estar preparados ante futuros eventos sísmicos.

El sismo de 1985 marcó un antes y un después en la historia contemporánea de México. Con miles de muertos y una respuesta inicial desorganizada, el desastre mostró la necesidad de una mejor preparación ante emergencias. A partir de entonces, la conciencia sobre la prevención y la importancia de la solidaridad se reforzó en la sociedad, lo que llevó a la implementación de medidas que han salvado vidas en eventos posteriores, como el sismo de 2017, que además coincidió con el aniversario del sismo anterior.

La reflexión tras el sismo de 2022, aunque de menor magnitud, también reactivó el recuerdo de los eventos pasados y la vulnerabilidad del país. Las conmemoraciones permiten honrar a las víctimas y a los héroes que se brindaron para ayudar en esos momentos difíciles y subrayan la importancia de estar siempre preparados y unidos para enfrentar los retos que representan los desastres naturales. Así, cada año, estos sismos se convierten en recordatorios de la fortaleza y resiliencia del pueblo mexicano frente a la adversidad.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo celebrar la Conmemoración de los sismos de 1985, 2017 y 2022?

Participa en el Simulacro Nacional, guarda un minuto de silencio y asiste a actos cívicos por los sismos de 1985, 2017 y 2022.

Apoya a tu comunidad: dona víveres y sangre, reúne insumos para brigadas y realiza voluntariado responsable.

Refuerza la prevención: prepara tu mochila de emergencia, revisa rutas y puntos de reunión, aprende primeros auxilios y comparte aprendizajes en casa y en la escuela.

Para finalizar, es necesario tener presente que los festivos no solo son días para descansar, sino que también tienen una importante función social y cultural que nos permiten reflexionar sobre nuestra historia, fortalecer las costumbres y construir una identidad colectiva.