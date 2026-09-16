Los estudiantes de educación básica en todo México no asistirán a las aulas el próximo viernes 25 de septiembre de 2026, debido a la suspensión oficial de actividades docentes programada en el calendario escolar SEP 2026-2027.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció que esta medida contempla a planteles públicos y particulares del Sistema Educativo Nacional en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, lo que permite un fin de semana largo de tres días continuos de descanso para los alumnos.

¿Por qué se suspenden las clases este viernes?

La interrupción de las jornadas lectivas responde a la realización de la primera Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo lectivo. Durante esta fecha, el personal docente, directivo y las autoridades de cada plantel deben acudir a las instalaciones para realizar reuniones de evaluación, planeación pedagógica y capacitación interna, por lo que los alumnos quedan exentos de asistir a clases.

Este descanso se suma al fin de semana regular, que comprende el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre. De acuerdo con los lineamientos de la SEP, los alumnos deberán reincorporarse de manera ordinaria a sus labores académicas el lunes 28 de septiembre, en los horarios habituales correspondientes a los turnos matutino y vespertino.

No hay clases el viernes 25 de septiembre: decretan Consejo Técnico Escolar y alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán finde largo. ChatGPT

¿Para qué sirve el Consejo Técnico Escolar?

El CTE es el órgano colegiado encargado de tomar decisiones pedagógicas en cada centro de enseñanza básica del país. Sus sesiones se realizan el último viernes de cada mes con el objetivo de analizar el rendimiento académico de los estudiantes, implementar estrategias para erradicar el rezago formativo y adecuar los planes de estudio vigentes impulsados por la SEP.

Durante septiembre, la comunidad escolar cuenta con dos fechas oficiales de suspensión de actividades académicas:

la primera corresponde a la conmemoración patria del 16 de septiembre , catalogada como día de descanso obligatorio nacional

la segunda, la jornada técnica del 25 de septiembre, exclusiva para los niveles de formación básica.

El calendario escolar 2026-2027 contempla suspensiones continuas cada fin de mes dedicadas al trabajo técnico de los maestros, además de las fechas marcadas como feriadas por la legislación laboral mexicana.