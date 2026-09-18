El Gobierno de España establece solo 14 feriados nacionales de los cuales 12 son a nivel nacional y dos elegidos por las comunidades autonómicas. Sin embargo, existen otras festividades en el país en las que se conmemoran fechas destacadas.

En el viernes, 18 de septiembre de 2026 , los ciudadanos de España conmemoran El Día Internacional de la Igualdad Salarial, considerado día no festivo, para conservar las tradiciones y mantener viva la historia del país.

Fuente: narrativas-es

¿Qué se celebra el viernes 18 de septiembre?

El Día Internacional de la Igualdad Salarial, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas el 18 de septiembre, tiene como objetivo resaltar la necesidad de equiparar la remuneración por un trabajo de igual valor. Esta celebración busca crear conciencia sobre la importancia de asegurar que hombres y mujeres reciban salarios justos y equitativos por sus aportes laborales, contribuyendo a la lucha contra la desigualdad de género en el ámbito salarial.

A pesar de los avances en la igualdad de género, persiste una brecha salarial global del 23%, donde las mujeres siguen ganando menos que los hombres. Esta situación es resultado de factores históricos y estructurales que limitan el empoderamiento femenino, lo que a su vez incrementa la pobreza y profundiza las desigualdades, privando a las mujeres de recursos y oportunidades en el mercado laboral.

La celebración de este día también está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, que promueven la igualdad de género y el empoderamiento de niñas y mujeres. La igualdad salarial no solo es un derecho humano, sino que también es vital para el desarrollo económico, garantizando que todos, independientemente de su género, tengan acceso a remuneraciones justas por su trabajo.

¿Por qué se celebra esta festividad en España?

¿Cómo celebrar Día Internacional de la Igualdad Salarial?

Para celebrar el Día Internacional de la Igualdad Salarial, se pueden organizar eventos y foros de discusión que aborden la importancia de la igualdad salarial y su impacto en la sociedad. Invitar a expertos y activistas para que compartan sus experiencias y conocimientos sobre la brecha salarial de género puede ayudar a crear conciencia y promover el empoderamiento femenino. Además, se puede impulsar el uso de redes sociales para difundir mensajes sobre la igualdad salarial, usando hashtags relevantes para alcanzar a un público más amplio.

Asimismo, las organizaciones y empresas pueden realizar auditorías salariales y comprometerse públicamente a eliminar la desigualdad en sus prácticas de remuneración. Esto no solo demuestra un compromiso práctico hacia la igualdad salarial, sino que también inspira a otros a seguir su ejemplo. Fomentar una cultura de transparencia y equidad en el trabajo es esencial para cerrar la brecha salarial y contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Contenido generado por inteligencia artificial.