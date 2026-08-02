En España, el Gobierno establecen 14 días de festividad en todo el país, de los cuales 12 son a nivel nacional y dos son designados por las comunidades autónomas. No obstante, hay otras celebraciones en el calendario que conmemoran eventos importantes y no son parte de estos feriados.

Durante este domingo, 2 de agosto de 2026 , el pueblo español festeja El Día Internacional de la Cerveza, un día no festivo que se celebra cada domingo, 2 de agosto de 2026 para mantener viva la historia de España.

Día Internacional de la Cerveza (foto: Pixabay).

¿Qué se celebra el domingo 2 de agosto?

El Día Internacional de la Cerveza se celebra cada primer viernes de agosto desde el año 2007, con el fin de honrar una de las bebidas fermentadas más antiguas y valoradas de la humanidad. Esta tradición comenzó en un pequeño bar de Santa Cruz, California y ha crecido para incluir celebraciones en 207 ciudades de 50 países alrededor del mundo.

Aunque existen otras fechas de celebración, como el Día de la Cerveza en Alemania el 23 de abril o en EE. UU. el 5 de abril, el Día Internacional de la Cerveza se ha estandarizado globalmente en agosto, permitiendo que más personas se unan a la festividad. Este día es una oportunidad para disfrutar y apreciar la diversidad y cultura que rodea a esta bebida.

El propósito principal del Día de la Cerveza es reunirse con amigos y disfrutar de buenos momentos, brindando por la amistad y el placer de compartir una cerveza. Con su creciente popularidad, se ha convertido en una ocasión esperada por muchos alrededor del mundo. ¡Salud!

¿Por qué se celebra esta festividad en España?

¿Cómo celebrar Día Internacional de la Cerveza?

Para celebrar el Día Internacional de la Cerveza, una excelente forma es reunir a amigos y disfrutar de una buena caña o botellín en un ambiente acogedor. La compañía hace que la experiencia sea más amena y divertida, permitiendo compartir risas y buenos momentos mientras se degustan diferentes tipos de cerveza.

Además, puedes optar por explorar cervezas artesanales locales o incluso experimentar en casa con un kit de elaboración de cerveza. Esta actividad no solo te permitirá aprender sobre el proceso, sino que también resulta en una cerveza única que puedes disfrutar con tus seres queridos, celebrando así esta festividad de una manera especial.