El calendario de mayo señala que los argentinos disfrutarán de dos feriados y dos fines de semana largo ideales para descansar o realizar alguna escapada. Se trata de dos asuetos a nivel nacional que beneficiarán a todos los trabajadores del país. El calendario oficial de feriados detalla que durante el quinto mes del año habrá dos fines de semana largo. El 1 de mayo será asueto por el Día del Trabajador, fecha que conmemora la lucha histórica de los empleados por mejores condiciones laborales. Su origen se remonta a 1886 cuando miles de obreros iniciaron huelgas para reclamar la jornada laboral de 8 horas y terminó con represión, muerte y condenas a los líderes sindicales. Al ser un viernes, se unirá al fin de semana para formar tres días consecutivos de descanso. Más adelante, el lunes 25 se conmemorará el Día de la Revolución de Mayo, fecha histórica cuando en 1810 se destituyó al virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros y se creó la Primera Junta. Se unirá al fin de semana para formar otros tres días consecutivos de descanso. El Gobierno publicó el calendario oficial de feriados y días no laborables del 2026: