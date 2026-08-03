Bancolombia y Banco Agrario cierran durante 48 horas en todo el país y las operaciones presenciales se cancelan durante agosto.

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El calendario oficial de 2026 traerá dos nuevos cierres extendidos para Bancolombia y Banco Agrario en Colombia.

Las principales entidades financieras del país suspenderán su atención presencial durante dos días: viernes 7 y lunes 17 de agosto, fechas en la que se conmemorarán los festivos de la Batalla de Boyacá y la Asunción de la Virgen.

Aunque los usuarios podrán seguir utilizando canales digitales y cajeros automáticos, las oficinas físicas permanecerán cerradas y muchos trámites quedarán pausados hasta el lunes 10 y martes 18, cuando se reanuden las actividades habituales del sistema bancario.

La medida impactará especialmente a quienes necesiten realizar diligencias presenciales, retirar dinero por ventanilla, hacer consignaciones en caja, solicitar documentos o adelantar procesos relacionados con créditos y productos financieros.

¿Qué días estarán cerrados Bancolombia y Banco Agrario por los festivos de agosto?

El cierre bancario abarcará dos jornadas consecutivas debido a los festivos de la Batalla de Boyacá y la Asunción de la Virgen. Estos serán los dos feriados que tendrá el mes presente.

De esta manera, las oficinas bancarias no abrirán al público durante:

Viernes 7 de agosto (festivo nacional)

Lunes 17 de agosto (festivo nacional)

Aunque muchas sucursales ya acostumbran cerrar los sábados en varias ciudades del país, el impacto más fuerte se sentirá durante el viernes y el lunes festivo, cuando no habrá atención presencial en prácticamente ninguna entidad financiera del territorio nacional.

Ya es oficial: confirman cierre masivo de bancos en todo el país. Imagen creada con ChatGPT

¿Qué operaciones bancarias quedarán suspendidas durante los cierres?

Con la suspensión temporal de la atención física, varios trámites quedarán inactivos hasta el siguiente día hábil. Entre las operaciones que podrían verse afectadas aparecen:

Retiros de dinero por caja

Consignaciones presenciales

Apertura de cuentas y productos

Solicitudes de asesoría en oficinas

Entrega de documentación bancaria

Procesos de actualización de datos

Radicación de trámites financieros

Además, algunas transferencias entre diferentes bancos podrían presentar demoras en los tiempos de compensación y reflejarse únicamente el lunes 10 y el martes 18, dependiendo de las políticas internas de cada entidad financiera.

Por esa razón, muchas personas ya comenzaron a adelantar pagos, movimientos comerciales y obligaciones para evitar contratiempos durante los días de cierre.

¿Qué servicios bancarios sí funcionarán durante los puentes festivos?

A pesar de la suspensión en oficinas físicas, los bancos confirmaron que varios canales alternativos seguirán operando con normalidad en Colombia.

Los usuarios podrán acceder a:

Cajeros automáticos (ATM)

Aplicaciones móviles bancarias

Plataformas de banca virtual

Corresponsales bancarios autorizados

Pagos y consultas en línea

Transferencias electrónicas

Las entidades financieras recomiendan utilizar principalmente los canales digitales para evitar congestiones y problemas de última hora durante los puentes festivos.

¿Qué deben hacer los usuarios antes de los cierres masivos de Bancolombia y Banco Agrario?

Frente a este nuevo período de inactividad presencial, los bancos aconsejan programar con anticipación cualquier trámite importante antes de los festivos.

La recomendación cobra mayor importancia para personas que tengan:

Pagos de créditos pendientes

Vencimientos de tarjetas de crédito

Obligaciones financieras programadas

Transferencias empresariales

Retiros de grandes sumas de dinero

Consignaciones urgentes

También se aconseja verificar cómo manejará cada entidad los cobros automáticos y pagos con fecha cercana a los festivos, ya que algunos procesos podrían ejecutarse en la siguiente jornada hábil.

¿Cuándo volverán a operar normalmente los bancos?

El sistema financiero retomará su funcionamiento habitual el lunes 10 y el martes 18, una vez finalizados los puentes festivos.

Desde esas fechas volverán a abrir las sucursales físicas en todo el país y se normalizarán los procesos internos, las compensaciones interbancarias y la atención presencial para los usuarios.