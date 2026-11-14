Decretan feriado el lunes 30 de noviembre y todos estos trabajadores de Bermúdez tendrán un fin de semana largo de tres días.

Bermúdez, localidad del partido de Lincoln, provincia de Buenos Aires, tendrá un feriado el lunes 30 de noviembre de 2026, por lo que muchos trabajadores disfrutarán de un fin de semana largo de tres días, del sábado 28 al lunes 30.

El asueto corresponde al aniversario fundacional de la localidad. Se trata de un feriado local, es decir, no rige para todo el país.

Según el artículo 1 de la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se declara no laborable para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, “los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos Municipios correspondientes al mes de noviembre de 2026″.

Por qué es feriado el 30 de noviembre en Bermúdez

Cada 30 de noviembre, Bermúdez conmemora el aniversario de su fundación. La fecha figura todos los años en el calendario bonaerense de feriados y asuetos locales de noviembre. En 2026, el 30 cae lunes, por lo que el descanso se suma al fin de semana y forma un fin de semana largo de tres días.

Este feriado se aplica a la localidad de Bermúdez y no a todo el partido de Lincoln , cuyo aniversario se celebra el 19 de julio.

Decretan feriado el lunes 30 de noviembre y todos estos trabajadores de Bermúdez tendrán un fin de semana largo de tres días, Brian A Jackson

A quiénes alcanza el feriado

Según la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno, el lunes 30 de noviembre es no laborable para:

Trabajadores de la Administración Pública.

Trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

En tanto, es feriado optativo para:

Industria, comercio y restantes actividades.

Esto quiere decir que el empleador decide si se trabaja o no durante esa jornada.

En conclusión, el feriado alcanza a trabajadores de la Administración Pública y del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Para el resto, será optativo y dependerá de la voluntad del empleador.