El Día de la Constitución cae en domingo y varias comunidades lo trasladan al lunes 7 de diciembre.

El calendario de diciembre le prepara un descanso largo a buena parte de los estudiantes de España. El Día de la Constitución cae este año en domingo y la Inmaculada Concepción llega el martes 8, lo que abre la puerta a un puente en varios territorios.

Según el calendario de fiestas laborales publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el cual las consejerías de Educación las trasladan a los calendarios escolares, el lunes 7 de diciembre será festivo en una decena de territorios, que trasladan al lunes el descanso del 6 de diciembre. Así, junto con el feriado nacional del día 8, los estudiantes de esas regiones tendrán un puente de cuatro días, del sábado 5 al martes 8.

En algunos centros ese descanso puede alargarse, porque existen días de libre disposición que se eligen a nivel local. Por eso, conviene revisar el calendario de cada colegio antes de organizar una escapada.

Algunos estudiantes tendrán un puente de cuatro días, del sábado 5 al martes 8 de diciembre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Diez territorios suspenden las clases el lunes 7 de diciembre

En estos territorios el lunes 7 de diciembre es día no lectivo, por el traslado del Día de la Constitución:

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla)

Aragón (Huesca, Teruel y Zaragoza)

Asturias

Cantabria

Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora)

Extremadura (Badajoz y Cáceres)

Comunidad de Madrid (Madrid)

Región de Murcia

La Rioja

Melilla

A ese día se suma el 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, que es no lectivo en toda España. El resultado es un descanso de cuatro jornadas, del sábado al martes, que afecta a miles de familias.

En Canarias será el Día del Enseñante y del Estudiante

El calendario escolar de Canarias para el curso 2026/2027 incluye el 7 de diciembre como Día del Enseñante y del Estudiante, y el 8 como Día de la Inmaculada, según lo detalla el Gobierno de Canarias.

Esos días los eligen los consejos escolares municipales, lo que significa que el descanso puede variar de un municipio a otro. Por eso, las familias deberían consultar el calendario de su zona.

El resto de comunidades mantiene las clases el lunes 7

En las comunidades que no trasladan el festivo, el Día de la Constitución se queda en el domingo 6 y el lunes 7 es una jornada laboral normal. Los estudiantes de esos territorios solo tendrán libre el martes 8, aunque no tardarán mucho en llegar a las vacaciones de Navidad.

En las comunidades que no trasladan el festivo, los estudiantes tendrán clases el lunes 7 de diciembre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué es feriado el lunes 6 y 8 de diciembre

El 6 de diciembre es el Día de la Constitución. La fecha recuerda la votación de 1978, cuando los ciudadanos aprobaron por amplia mayoría la actual Constitución. Cada año se organizan actos institucionales, entre ellos el del Congreso de los Diputados, que además abre sus puertas para que el público conozca el hemiciclo.

El 8 de diciembre, en cambio, tiene un origen religioso. Es la festividad de la Inmaculada Concepción, una celebración católica cuya fecha surge de contar nueve meses hacia atrás desde el 8 de septiembre, día en que nació la Virgen.

La Inmaculada es además patrona de España y de la Infantería y el Ejército de Tierra, un título que se remonta a 1644, cuando los Tercios españoles atribuyeron a su protección una victoria en la Guerra de los Ochenta Años.

Las vacaciones de Navidad ya tienen fecha

Después de ese puente, el siguiente descanso llega con las fiestas. El 23 de diciembre es el día de inicio más repetido y deja a los estudiantes con casi tres semanas sin clases, aunque cada comunidad fija sus propias fechas y los alumnos regresan entre el 6 y el 11 de enero.

Las comunidades que suspenden las clases el 23 de diciembre son:

Andalucía , del 23 de diciembre al 10 de enero.

Asturias , del 23 de diciembre al 10 de enero.

Baleares , del 23 de diciembre al 6 de enero.

Canarias , del 23 de diciembre al 8 de enero.

Cantabria , del 23 de diciembre al 11 de enero.

Castilla y León , del 23 de diciembre al 10 de enero.

Castilla-La Manch a, del 23 de diciembre al 10 de enero.

Extremadura , del 23 de diciembre al 7 de enero.

La Rioja , del 23 de diciembre al 6 de enero.

Madrid , del 23 de diciembre al 8 de enero.

Navarra, del 23 de diciembre al 10 de enero.

Otros ocho territorios arrancan antes o un día después, con descansos que se acercan a las dos semanas y media:

Aragón , del 22 de diciembre al 6 de enero.

Cataluña , del 22 de diciembre al 7 de enero.

Ceuta , del 20 de diciembre al 7 de enero.

Comunidad Valenciana , del 22 de diciembre al 6 de enero.

Galicia , del 21 de diciembre al 6 de enero.

Melilla , del 20 de diciembre al 7 de enero.

Murcia , del 24 de diciembre al 6 de enero.

País Vasco, del 24 de diciembre al 6 de enero.

Los descansos más largos corresponden a Andalucía, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Navarra, que se extienden hasta el 10 de enero, y a Cantabria, que llega hasta el 11. En el otro extremo, Baleares y La Rioja vuelven a las aulas en torno al 6 de enero.