Decretan feriado el viernes 27 de noviembre y se extiende el fin de semana para estos trabajadores de Monte Hermoso.

Monte Hermoso, provincia de Buenos Aires, tendrá un feriado el viernes 27 de noviembre de 2026, por lo que muchos trabajadores disfrutarán de un fin de semana largo de tres días, del viernes 27 al domingo 29.

El asueto corresponde a la fiesta patronal en honor a la Virgen Stella Maris, patrona de la ciudad. Se trata de un feriado local, es decir, no rige para todo el país.

Según el artículo 1 de la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se declara no laborable para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, “los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos Municipios correspondientes al mes de noviembre de 2026 ″.

Por qué es feriado el 27 de noviembre en Monte Hermoso

La Virgen Stella Maris es la patrona de Monte Hermoso y una devoción ligada a quienes viajan y trabajan en el mar. Su día se celebra cada último viernes de noviembre y, en 2026, esa fecha cae el 27.

En ediciones anteriores, la jornada incluyó una procesión con la imagen de la Virgen, una misa en la parroquia y actividades recreativas en la plaza. Sin embargo, el cronograma de este año no está confirmado hasta el momento.

Cabe destacar que este feriado no se relaciona con el aniversario fundacional de la ciudad, que se conmemora el 1 de abril.

Decretan feriado el viernes 27 de noviembre y se extiende el fin de semana para estos trabajadores de Monte Hermoso. Gemini IA

A quiénes alcanza el feriado

Según la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno, el viernes 27 de noviembre, es no laborable para:

Trabajadores de la Administración Pública.

Trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

En tanto es feriado optativo para:

Industria, comercio y restantes actividades.

Esto quiere decir que el empleador decide si se trabaja o no durante esa jornada.

En conclusión, el feriado alcanza a trabajadores de la Administración Pública y del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Para el resto de trabajadores, este feriado será optativo y dependerá de la voluntad del empleador.